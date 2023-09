Im oberen Tabellendrittel etabliert: Heimsieg für St. Andrä gegen Sele Zell

Details Freitag, 15. September 2023 22:40

Nach der Auswärtspartie gegen St. Andrä / Lav. stand DSG Sele Zell mit leeren Händen da. St. Andrä / Lav. gewann an Spieltag neun in der Unterliga Ost dank zweier Treffer in Durchgang zwei mit 2:0.

Traum-Start in Halbzeit zwei

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Beide Mannschaften fanden Einschusschancen vor, die wohl etwas besseren das Heim-Team. Dann der Blitzstart in den zweiten Durchgang: Andreas Martin Tatschl war zur Stelle und markierte das 1:0 von St. Andrä / Lav. (49.). Dominion Otito Obidimma beförderte das Leder zum 2:0 der Heimmannschaft über die Linie (75.). Am Ende stand St. Andrä / Lav. als Sieger da und behielt mit dem 2:0 die drei Punkte verdient zu Hause.

Bei St. Andrä / Lav. präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt St. Andrä / Lav. den dritten Platz in der Tabelle ein. Mit dem Sieg baute St. Andrä / Lav. die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte St. Andrä / Lav. fünf Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Die letzten Resultate von St. Andrä / Lav. konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Sele Zell holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Drei Siege, drei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von DSG Sele Zell bei.

Am nächsten Freitag (16:30 Uhr) reist St. Andrä / Lav. zu Annabichler Sportverein, zwei Tage später begrüßt DSG Sele Zell TSV Grafenstein auf heimischer Anlage.

Unterliga Ost: St. Andrä / Lav. – DSG Sele Zell, 2:0 (0:0)

75 Dominion Otito Obidimma 2:0

49 Andreas Martin Tatschl 1:0

