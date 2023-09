St. Stefan weist Feldkirchen souverän zurecht

Details Samstag, 16. September 2023 21:50

Bei SC jobcreativ St. Stefan gab es für den SV M&R Feldkirchen nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:3. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte SC St. Stefan den maximalen Ertrag. Die Partie stand an Spieltag neun auf der Agenda.

Treffer nur in Akt eins

Jakob Elias Poms brachte die Gastgeber in der zwölften Minute in Front. Hernach ließen die Hausherren in kurzer Taktung weitere Chancen liegen. Patrick Marzi beförderte das Leder zum 2:0 von St. Stefan über die Linie (22.), traf nach einem Eckball per Kopf ins lange Eck. Noch vor der Halbzeit legte SC St. Stefan seinen dritten Treffer nach (45.) - Mathias Moitzi markierte mit dem Pausenpfiff den dritten Tagestreffer. Mit dem Schlusspfiff durch der Referee blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete St. Stefan nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen Sieg nach Hause.

Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von St. Stefan bei.

Der SV Feldkirchen holte auswärts bisher sieben Zähler. Mit 13 gesammelten Zählern hat SV Feldkirchen den sechsten Platz im Klassement inne. Der SV M&R Feldkirchen verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

SC jobcreativ St. Stefan tritt kommenden Sonntag, um 18:00 Uhr, beim ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg an. Bereits zwei Tage vorher reist SV Feldkirchen zu SC St. Veit.

Unterliga Ost: SC jobcreativ St. Stefan – SV M&R Feldkirchen, 3:0 (3:0)

45 Mathias Moitzi 3:0

22 Patrick Marzi 2:0

12 Jakob Elias Poms 1:0

