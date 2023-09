St. Michael/Lav. düpiert Bleiburg und feiert Kantersieg

Details Samstag, 16. September 2023 21:53

Erfolglos ging der Auswärtstermin von St. Michael/Bl. bei St. Michael/Lav. über die Bühne. Der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg verlor das Match via "give me five" mit 1:5. St. Michael/L. erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Klare Angelegenheit

Die Anfangsphase kam relativ ausgeglichen daher, beide Teams fanden Chancen vor. Alexander Kirisits brachte den St. Michael/Bl. per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 33. und 39. Minute vollstreckte. Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Michael Six einen weiteren Treffer für FC St. Michael/Lav. Der Gastgeber dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Amar Joldic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:3 für St. Michael/Bl. ein (59.). Für das 4:1 von St. Michael/Lav. sorgte Six, der in Minute 62 zur Stelle war. Christopher Waich stellte schließlich in der 83. Minute den 5:1-Sieg für St. Michael/L. sicher. Nach abgeklärter Leistung blickte FC St. Michael/Lav. auf einen klaren Heimerfolg über den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg.

Die Offensivabteilung von St. Michael/Lav. funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 25-mal zu. Vier Siege, drei Remis und zwei Niederlagen hat St. Michael/L. derzeit auf dem Konto.

Der St. Michael/Bl. holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte St. Michael/Bl. die dritte Pleite am Stück.

St. Michael/Lav. setzte sich mit diesem Sieg vom ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg ab und belegt nun mit 15 Punkten den vierten Rang, während der St. Michael/Bl. weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Während St. Michael/L. am Freitag, den 22.09.2023 (17:00 Uhr) beim SK Maria Saal gastiert, steht für St. Michael/Bl. zwei Tage später (18:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit SC jobcreativ St. Stefan auf der Agenda.

Unterliga Ost: FC St. Michael/Lav. – ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg, 5:1 (3:0)

83 Christopher Waich 5:1

62 Michael Six 4:1

59 Amar Joldic 3:1

43 Michael Six 3:0

39 Alexander Kirisits 2:0

33 Alexander Kirisits 1:0

