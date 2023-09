Sirnitz feiert Heimsieg über Annabichler SV und zieht in der Tabelle vorbei

Details Samstag, 16. September 2023 21:55

Durch ein 3:1 holte sich SGA Sirnitz in der Partie gegen Annabichler Sportverein drei Punkte und zieht im Klassement am Kontrahenten vorbei. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Sirnitz die Nase vorn. Das Match stand an Spieltag neun auf der Bühne.

Kehrtwende vor dem Seitenwechsel

Bereits in der Anfangsphase fanden beide Mannschaften erste Möglichkeiten vor. Für den Führungstreffer von Annabichler SV zeichnete Patrick Schweizer verantwortlich (22.), der die gegnerische Hintermannschaft am falschen Fuß erwischte und einschob. Der Gast musste den Treffer von Rene Cickovic zum 1:1 hinnehmen (39.), als dieser flach ins rechte untere Eck vollstreckte. Vor dem Seitenwechsel sorgte Gregor Gwenger mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Annabichler Sportverein - er trifft per Kopf (41.). Zur Pause wusste SGA Sirnitz eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 62. Minute erhöhte Daniel Krassnitzer auf 3:1 für die Gastgeber. Am Schluss fuhr Sirnitz gegen Annabichler SV auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein.

Persönliches Fazit zum Spiel: Die Sirnitzer blieben nach dem Rückstand ruhig, warteten auf ihre Chancen und nutzten diese dieses Mal auch aus. Die Annabichler blieben über weite Strecken des Spiels ungefährlich und konnten auch gegen Ende der Partie nicht mehr zulegen. Die Sirnitzer fahren somit verdient die wichtigen drei Punkte ein und können die Annabichler in der Tabelle überholen. Katharina Blasge, Ticker-Reporter

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt Sirnitz den zwölften Platz in der Tabelle ein. Die Stärke von SGA Sirnitz liegt in der Offensive – mit insgesamt 24 erzielten Treffern.

Annabichler Sportverein holte auswärts bisher nur einen Zähler. Annabichler SV rutschte mit dieser Niederlage auf den 13. Tabellenplatz ab. Annabichler Sportverein muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Unterliga Ost markierte weniger Treffer als Annabichler SV.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Nächster Prüfstein für Sirnitz ist auf gegnerischer Anlage DSG Ferlach (Samstag, 14:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Annabichler Sportverein mit St. Andrä / Lav. (16:30 Uhr).

Unterliga Ost: SGA Sirnitz – Annabichler Sportverein, 3:1 (2:1)

62 Daniel Krassnitzer 3:1

42 Gregor Gwenger 2:1

39 Rene Cickovic 1:1

22 Patrick Schweizer 0:1

