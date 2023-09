Annabichler SV triumphiert am Freitagnachmittag über St. Andrä

Details Freitag, 22. September 2023 18:57

Für St. Andrä / Lav. endete das Auswärtsspiel gegen Annabichler Sportverein erfolglos. Die Gastgeber gewannen am frühen Freitagnachmittag zur "unüblichen" Spielzeit um 16:30 Uhr souverän mit 3:1. Von der Tabellen-Konstellation her kam dieser Erfolg durchaus überraschend daher, standen die Gäste bei 16 Zählern, während der ASV nun auf 13 aufstockt.

Nach der Pause war der "Kas bissen"

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Annabichler Sportverein bereits in Front. Nico Spendier markierte in der fünften Minute die Führung. Hernach kam das Match trotz strönemden Regens kurzweilig und unterhaltsam daher.

Obwohl es kalt ist und aus Kübeln schüttet kühlt das Spiel zwischen Königsblau und St.Andrä nicht ab! Arthur Jagamas, Ticker-Reporter

Die Gäste ließen eine Großchance liegen, als ASV-Schlussmann Holzer überragend reagierte (16.). In der 34. Minute erzielte Felix Stefan Marko das 2:0 für Annabichler SV. Mit der Führung für Annabichler Sportverein ging es in die Kabine. Patrick Schweizer vollendete zum dritten Tagestreffer in der 52. Spielminute, der bereits mit der Entscheidung einherging. In der 77. Minute brachte Marcel Fritzl das Netz für St. Andrä / Lav. zum Zappeln und stellte zumindest den Ehrentreffer sicher. Am Ende verbuchte Annabichler SV gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

Die drei Zähler katapultierten Annabichler Sportverein in der Tabelle vorerst, im Vorfeld der anderen Partien, auf Platz sieben. Vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Annabichler SV momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Annabichler Sportverein konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Bei St. Andrä / Lav. präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (21). St. Andrä / Lav. holte auswärts bisher sieben Zähler. Fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat St. Andrä / Lav. derzeit auf dem Konto.

Als Nächstes steht für Annabichler SV eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (11:00 Uhr) geht es gegen TSV Grafenstein. St. Andrä / Lav. tritt bereits zwei Tage vorher gegen DSG Ferlach an (19:00 Uhr).

Unterliga Ost: Annabichler Sportverein – St. Andrä / Lav, 3:1 (2:0)

77 Marcel Fritzl 3:1

52 Patrick Schweizer 3:0

34 Felix Stefan Marko 2:0

5 Nico Spendier 1:0

