Erste Verlustpunkte für St. Veit: Packendes Torfestival gegen Feldkirchen endet remis

Details Freitag, 22. September 2023 22:31

Das Spiel vom Freitag zwischen dem unangefochtenen Tabellenführer SC St. Veit und dem SV M&R Feldkirchen endete an Spieltag zehn in der Unterliga Ost mit einem 3:3-Remis. Dem SV Feldkirchen gelang ein Achtungserfolg gegen den Favoriten.

Sagenhafter erster Durchgang mit vielen Torraumszenen

SC St. Veit geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Kevin Alfons Bretis das schnelle 1:0 für SV Feldkirchen erzielte, indem er einen Querpass verwandelte. Die passende Antwort hatte SC St. Veit parat, als er in der 14. Minute zum Ausgleich traf - Philipp Höberl vollstreckt nach einem Eckball via Kopf ins lange Eck. Heiko Norbert Springer brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der Gastgeber über die Linie (35.) - nach einer abgerissenen Flanke markierte er beim Abstauber das 2:1 und somit den Turnaround. Geschockt zeigte sich der SV M&R Feldkirchen nicht. Nur wenig später war Tim Oman mit dem Ausgleich zur Stelle (38.) - er nutzt eine astreine Flanke zum Einstand. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Pure "Dramaturgie" bis zum Schlusspfiff

Unfreiwillig frühen Feierabend machte Michael Schritliser von SC St. Veit, der in der 63. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Bajro Besic versenkte die Kugel zum 3:2 (69.), stocherte die Kugel irgendwie über die Linie. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Hans Joachim Thamer vom SV Feldkirchen mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (90.). Alexander Hofer machte den Gästen kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich sicherstellte - via rechter Torstange fand die Kugel den Weg ins Tor. Letztlich trennten sich SC St. Veit und SV Feldkirchen remis.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt SC St. Veit den ersten Platz in der Tabelle ein. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SC St. Veit stets gesorgt, mehr Tore als SC St. Veit (36) markierte nämlich niemand in der Unterliga Ost. SC St. Veit ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile neun Siege und ein Unentschieden zu Buche. SC St. Veit erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien 13 Zähler.

Der SV M&R Feldkirchen holte auswärts bisher nur acht Zähler. Durch den Teilerfolg verbesserte sich der SV Feldkirchen im Klassement auf Platz fünf. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat SV Feldkirchen momentan auf dem Konto. Mit einem von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SV M&R Feldkirchen noch Luft nach oben.

SC St. Veit tritt am Donnerstag, den 28.09.2023, um 19:00 Uhr, bei ASKÖ Mittlern an. Einen Tag später (19:00 Uhr) empfängt der SV Feldkirchen den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg.

Unterliga Ost: SC St. Veit – SV M&R Feldkirchen, 3:3 (2:2)

92 Alexander Hofer 3:3

69 Bajro Besic 2:3

38 Tim Oman 2:2

35 Heiko Norbert Springer 2:1

14 Philipp Hoeberl 1:1

9 Kevin Alfons Bretis 0:1

