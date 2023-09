Spätes Comeback: Maria Saal und St. Michael/L. teilen sich die Punkte

Details Freitag, 22. September 2023 22:27

FC St. Michael/Lav. war als Siegesanwärter beim SK Maria Saal angetreten, musste sich jedoch mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben und kam dabei noch gut weg... Denn die Heimischen lagen lange souverän in Front, ehe ein spätes Comeback das 2:2 an Spieltag zehn einläutete...

Spät, aber doch: Punkteteilung

In der Anfangsphase verbuchten die Gäste etwas mehr Ballbesitz, Chancen waren aber Mangelware. Maria Saal schoss in der 14. Minute dann das Tor zum 1:0 - Günther Zussner läutete das Toreschießen ein. Die Heimmannschaft erzielte in der 29. Minute das 2:0 und Zussner markierte seinen Doppelpack. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte der SK Maria Saal in der 52. Minute, als Marcel Lukic mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Das Schlusslicht musste den Treffer von Adnan Shabani zum 1:2 hinnehmen (67.). Die komfortable Halbzeitführung von Maria Saal hielt nicht bis zum Abpfiff, denn St. Michael/L. schoss den Ausgleich in der 87. Spielminute - Sebastian Kunstätter traf zum 2:2. Alles sprach für einen Sieg des SK Maria Saal, doch am Ende wurde das Aufbäumen von FC St. Michael/Lav. noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Maria Saal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des SK Maria Saal ist deutlich zu hoch. 31 Gegentreffer – kein Team der Unterliga Ost fing sich bislang mehr Tore ein. Einen Sieg, ein Remis und acht Niederlagen hat Maria Saal derzeit auf dem Konto.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt St. Michael/Lav. den vierten Platz in der Tabelle ein. Offensiv stechen die Gäste in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 27 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Vier Siege, vier Remis und zwei Niederlagen hat St. Michael/L. momentan auf dem Konto. FC St. Michael/Lav. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Maria Saal tritt am Samstag, den 30.09.2023, um 13:00 Uhr, bei SC jobcreativ St. Stefan an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt St. Michael/Lav. DSG Sele Zell.

Unterliga Ost: SK Maria Saal – FC St. Michael/Lav, 2:2 (2:0)

87 Sebastian Kunstaetter 2:2

67 Adnan Shabani 2:1

29 Guenther Zussner 2:0

14 Guenther Zussner 1:0

