Grafenstein triumphiert bei Sele Zell klar und bleibt St. Veit auf den Fersen

Details Sonntag, 24. September 2023 19:21

Grafenstein setzte sich gegen Sele Zell am Sonntag in Runde zehn der Unterliga Ost souverän mit 4:1 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von TSV Grafenstein. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Damit reduzieren die Gäste den Rückstand auf die Tabellenspitze auf vier Punkte.

Anschlusstreffer ohne Folge

Die Gäste gingen durch Bernhard Walzl in der zehnten Minute in Führung. Zur Pause hatte Grafenstein eine hauchdünne Führung inne. Lukas Alfred Sadnik trug sich in der 56. Spielminute in die Torschützenliste ein und markierte das 0:2. In der 58. Minute brachte Niklas Travnik den Ball im Netz von TSV Grafenstein unter und sorgte für den Anschlusstreffer. Die Freude währte aber nur kurz: Lukas Rabitsch versenkte die Kugel zum 3:1 für Grafenstein (60.). Mit dem 4:1 sicherte Walzl TSV Grafenstein nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (68.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Grafenstein gegen DSG Sele Zell die volle Ausbeute ein.

Sele Zell verbuchte insgesamt drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

TSV Grafenstein stabilisiert nach dem Erfolg über DSG Sele Zell die eigene Position im Klassement.

Während bei Sele Zell derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten vier Spielen holte man keinen Sieg – hat Grafenstein mit 24 Punkten gut lachen.

DSG Sele Zell tritt am kommenden Sonntag bei FC St. Michael/Lav. an, TSV Grafenstein empfängt am selben Tag Annabichler Sportverein.

Unterliga Ost: DSG Sele Zell – TSV Grafenstein, 1:4 (0:1)

68 Bernhard Walzl 1:4

60 Lukas Rabitsch 1:3

58 Niklas Travnik 1:2

56 Lukas Alfred Sadnik 0:2

10 Bernhard Walzl 0:1

