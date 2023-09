Launsdorf triumphiert in vogelwilder Partie gegen Mittlern

Details Sonntag, 24. September 2023 20:05

SC Launsdorf und ASKÖ Mittlern lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Die Partie ging an Spieltag zehn über die Bühne.

Pure Dramaturgie

Das 1:0 von Mittlern stellte Marcel Hober sicher (10.). In der 32. Minute erzielte Lukas Pietsch das 1:1 für Launsdorf. Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Fabian Christian Gangl für die Heimmannschaft zur Führung (43.) - die Partie war gedreht. SC Launsdorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit schnellen Toren von Christopher Hober (49.) und Robert Matic (55.) schlug ASKÖ Mittlern innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Launsdorf zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Gangl (58.) und Pietsch (63.) mit ihren Treffern das Spiel. In der 82. Minute war Christopher Hober mit dem Ausgleich zum 4:4 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Daniel Werner Grilz brachte SC Launsdorf nach 85 Minuten die 5:4-Führung. Schließlich strich Launsdorf die Optimalausbeute gegen Mittlern ein.

Für SC Launsdorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von acht Punkten aus sechs Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Launsdorf machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zwölf wieder. SC Launsdorf verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Launsdorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Bei ASKÖ Mittlern präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen SC Launsdorf – Mittlern bleibt weiter unten drin. In dieser Saison sammelte ASKÖ Mittlern bisher vier Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Launsdorf ist auf gegnerischer Anlage SV Dolomit Eberstein (Freitag, 18:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Mittlern mit SC St. Veit (19:00 Uhr).

Unterliga Ost: SC Launsdorf – ASKÖ Mittlern, 5:4 (2:1)

85 Daniel Werner Grilz 5:4

82 Christopher Hober 4:4

63 Lukas Pietsch 4:3

58 Fabian Christian Gangl 3:3

55 Robert Matic 2:3

49 Christopher Hober 2:2

43 Fabian Christian Gangl 2:1

32 Lukas Pietsch 1:1

10 Marcel Hober 0:1

