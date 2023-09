Späte Tore bescheren Eberstein einen Punkt gegen Eisenkappel!

Details Samstag, 23. September 2023 19:29

Am vorletzten Septemberwochenende stand die 10. Runde der Unterliga Ost am Programm. Nach vielen spannenden Duellen am Freitag standen sich am Samstag der FC Eisenkappel und der SV Dolomit Eberstein gegenüber und auch dieses Duell hatte viel zu bieten. Nach einer 3:1-Führung der Gastgeber zur Pause zündete der SV Eberstein in der Schlussphase noch den Turbo und holte sich ein spätes Unentschieden.

Eisenkappel trifft dreifach und geht in Führung

Trotz regnerischen Bedingungen fanden am Samstagnachmittag rund 220 Zuseher den Weg auf den Sportplatz in Eisenkappel. Die anwesenden Fans bekamen dann einen besseren Start der Heimmannschaft zu Gesicht. Schon in Minute 13 verwandelte Miran Ivanovski einen Strafstoß für sein Team, ehe Rudi Kostec nicht einmal zehn Minuten später zum 2:0 abzog. Eberstein ließ sich aber nicht verunsichern, legte trotz der zwei Gegentore eine gute Leistung an den Tag und erzielte in der 25. Minute durch Luka Basic den Anschlusstreffer. Dann waren aber wieder die Gastgeber am Zug: David Smrtnik verwandelte in Minute 37 zum 3:1 und gleichzeitig zum Pausenstand.

Späte Treffer lassen die Gäste jubeln

Auch in Hälfte war Eberstein keineswegs die unterlegene Mannschaft. Die Gäste spielten munter drauf los und wollten etwas Zählbares aus Eisenkappel mitnehmen. Trotz einiger Chancen gelang in den zweiten 45 Minuten der Treffee nicht. Aber eine Halbzeit ist ja aufgrund der Nachspielzeit bekanntlich länger als eine dreiviertel Stunde und das kam an diesem Nachmittag dem SV Eberstein zugute, der zum Schluss alles in die Waagschale legte. In Minute 92 war es zuerst Manuel Rabitsch, der die Hoffnungen auf einen Auswärtspunkt wieder aufflammen ließ, ehe sie durch einen zugesprochenen Strafstoß förmlich zu brennen begann. Als Toni Krijan diesen in Minute 94 auch noch verwandelte, war der Jubel der Gäste groß. Aus einem 3:1-Rückstand konnte am Ende doch noch ein Zähler mitgenommen werde. Damit steht der SV Eberstein nach zehn Spielen auf Platz zehn. Eisenkappel belegt derweil den achten Rang.

Roman Kerschhakl, Trainer SV Eberstein:

"Wir waren spielerisch die klar überlegene Mannschaft, nur haben wir zu Beginn die Gegentore viel zu leicht zugelassen und sind billig in Rückstand geraten. Auch in Hälfte zwei hatten wir gute Chancen, das Tor gelang aber lange nicht. Die Mannschaft bewies aber Moral als wir zum Schluss all-in gingen und das hat uns schließlich einen unterm Strich verdienten Punkt beschert. In Zukunft müssen wir aber unsere Strafraumsituationen besser fertig spielen und defensiv kompakter stehen."

Die nächsten Aufgaben der beiden Teams schauen wie folgt aus: Eberstein empfängt zuhause den Tabellennachbarn aus Launsdorf, während sich Eisenkappel auswärts mit Sirnitz messen muss.

