4:4 in packendem Schlagabtausch zwischen St. Michael/B. und St. Stefan

Details Sonntag, 24. September 2023 20:39

Im Spiel des ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg gegen SC jobcreativ St. Stefan gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Dramaturgie bis in die Schlussphase

Vor 160 Zuschauern markierte Christoph Raphael Joham das 1:0 (13.). In der 23. Minute brachte Lorenz Rink das Netz für SC St. Stefan zum Zappeln. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf David Trap zum 1:2 zugunsten des St. Michael/Bl. (41.). Die Pausenführung von St. Stefan fiel knapp aus. Teo Mrkonjic glich nur wenig später für St. Michael/Bl. aus (47.). Patrick Marzi versenkte die Kugel zum 3:2 (62.). Der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Ziga Rozej per Elfmeter den Ausgleich (68.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Jakob Elias Poms einen Treffer für SC jobcreativ St. Stefan im Ärmel hatte (81.). Wer glaubte, der St. Michael/Bl. sei geschockt, irrte. Arnold Gross machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (83.). Letztlich trennten sich das Heimteam und SC St. Stefan remis.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt St. Michael/Bl. den zehnten Platz in der Tabelle ein. Der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

St. Stefan muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zuletzt lief es erfreulich für St. Stefan, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Nächster Prüfstein für den St. Michael/Bl. ist auf gegnerischer Anlage der SV M&R Feldkirchen (Freitag, 19:00 Uhr). Zwei Tage später misst sich SC jobcreativ St. Stefan mit dem SK Maria Saal.

Unterliga Ost: ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg – SC jobcreativ St. Stefan, 4:4 (1:2)

83 Arnold Gross 4:4

81 Jakob Elias Poms 3:4

68 Ziga Rozej 3:3

62 Patrick Marzi 2:3

47 Teo Mrkonjic 2:2

41 David Trap 1:2

23 Lorenz Rink 0:2

13 Christoph Raphael Joham 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.