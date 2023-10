SC St. Stefan dreht Partie gegen Annabichler SV auch dank Eigentores

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:35

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SC St. Stefan mit 3:2 gegen Annabichler SV für sich entschied. St. Stefan wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Die Partie ging an Spieltag 13 über die Bühne.

Kehrtwende zur späten Stund'

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Fabian Johann Temmel sein Team in der 19. Minute, als er auf 0:1 stellte. Mirel Sinanovic nutzte die Chance für SC jobcreativ St. Stefan und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Giuliano Popodi beförderte das Leder zum 2:1 von Annabichler Sportverein in die Maschen (48.). Gerd Sieghart Haberl von SC St. Stefan sah glatt Rot (61.). Für das 2:2 des Heimteams zeichnete Christoph Raphael Joham verantwortlich (72.). Tim Alfred Gorenzel-Simonitsch erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte St. Stefan durch einen Selbsttreffer das 3:2 (76.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug SC jobcreativ St. Stefan Annabichler SV 3:2.

SC St. Stefan muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. St. Stefan verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen.

Annabichler Sportverein musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gast insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

SC jobcreativ St. Stefan setzte sich mit diesem Sieg von Annabichler SV ab und belegt nun mit 19 Punkten den fünften Rang, während Annabichler Sportverein weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt. Mit insgesamt 19 Zählern befindet sich SC St. Stefan voll in der Spur. Die Formkurve von Annabichler SV dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Sonntag tritt St. Stefan bei DSG Ferlach an, während Annabichler Sportverein einen Tag zuvor den SV M&R Feldkirchen empfängt.

Unterliga Ost: SC jobcreativ St. Stefan – Annabichler Sportverein, 3:2 (1:1)

76 Eigentor durch Tim Alfred Gorenzel-Simonitsch 3:2

72 Christoph Raphael Joham 2:2

48 Giuliano Popodi 1:2

30 Mirel Sinanovic 1:1

19 Fabian Johann Temmel 0:1

