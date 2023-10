Brillanter Offensivfußball: Souveräner Sieg für St. Michael/L. über Ferlach

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:40

St. Michael/Lav. setzte sich am Samstag im Zuge der 13. Runde in der Unterliga Ost gegen Ferlach mit 3:0 durch. Damit wurde St. Michael/L. der Favoritenrolle vollends gerecht.

Entscheidung schon in Akt eins

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Alexander Kirisits schnürte einen Doppelpack (20./40.), sodass FC St. Michael/Lav. fortan mit 3:0 führte. Dabei verstanden es die Hausherren stets, mit feinen offensiven Kombinationen für Aufsehen zu sorgen. St. Michael/Lav. dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Nachdem Adnan Fajic vom Unparteiischen mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste St. Michael/L. in Unterzahl agieren (64.). Letztlich bekam DSG Ferlach auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.

Nachdem FC St. Michael/Lav. hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist St. Michael/Lav. weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Nur zweimal gab sich St. Michael/L. bisher geschlagen.

Trotz der Niederlage belegt Ferlach weiterhin den elften Tabellenplatz. Vollstreckerqualitäten demonstrierte DSG Ferlach bislang noch nicht. Der Angriff der Gäste ist mit 14 Treffern der erfolgloseste der Unterliga Ost. Ferlach kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Die Not von DSG Ferlach wird immer größer. Gegen FC St. Michael/Lav. verlor Ferlach bereits das fünfte Ligaspiel am Stück. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte St. Michael/Lav. seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Am kommenden Samstag tritt St. Michael/L. bei FC Eisenkappel an, während DSG Ferlach einen Tag später SC jobcreativ St. Stefan empfängt.

Unterliga Ost: FC St. Michael/Lav. – DSG Ferlach, 3:0 (3:0)

40 Alexander Kirisits 3:0

20 Alexander Kirisits 2:0

3 Manuel Rene Ronaldo Wiesenbauer 1:0

