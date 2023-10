Vier-Tore-Gala – Walzl schießt Eisenkappel im Alleingang k.o.

Details Samstag, 14. Oktober 2023 21:48

TSV Grafenstein erreichte einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen FC Eisenkappel. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Grafenstein. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Man stand sich an Spieltag 13 gegenüber.

Klare Angelegenheit

Bernhard Walzl brachte Eisenkappel per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 25. und 34. Minute nach einer schönen Kombination vollstreckte. Mit der Führung für TSV Grafenstein ging es in die Halbzeitpause. Den Vorsprung des Heimteams ließ Walzl in der 59. Minute anwachsen. Rudi Kustec verkürzte für FC Eisenkappel später in der 70. Minute auf 1:3. Für das zweite Tor des Gasts war Daniel Cumurdzic verantwortlich, der in der 80. Minute das 2:3 besorgte. Die Vorentscheidung führten Walzl (82.) und Lukas Michael Rutnig (91.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Schlussendlich verbuchte Grafenstein gegen Eisenkappel einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit dem souveränen Sieg gegen FC Eisenkappel festigte TSV Grafenstein die zweite Tabellenposition. Die Angriffsreihe von Grafenstein lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 35 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur zweimal gab sich Grafenstein bisher geschlagen. TSV Grafenstein scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Bei Eisenkappel präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (30). Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt FC Eisenkappel den achten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Eisenkappel momentan auf dem Konto. FC Eisenkappel überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Sonntag trifft Grafenstein auf SC Launsdorf, Eisenkappel spielt tags zuvor gegen FC St. Michael/Lav.

Unterliga Ost: TSV Grafenstein – FC Eisenkappel, 5:2 (2:0)

91 Lukas Michael Rutnig 5:2

82 Bernhard Walzl 4:2

80 Daniel Cumurdzic 3:2

70 Rudi Kustec 3:1

59 Bernhard Walzl 3:0

34 Bernhard Walzl 2:0

25 Bernhard Walzl 1:0

