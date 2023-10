Bittere Niederlage! St. Andrä verliert nach zweimaliger Führung gegen Launsdorf

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 17:34

In der Unterliga Ost lautete das Duell in der 13. Runde Absteiger gegen Aufsteiger. Der SK St. Andrä/Lav., der letzte Saison noch seine Matches in der Kärntner Liga bestritt, traf auf den SC Launsdorf, der souverän aus der 1. Klasse C in diese obere Spielklasse aufgestiegen ist. Lange sah es so aus, als würden die Lavanttaler die Oberhand behalten, gingen sie auch zwei Mal in Führung. Doch in der Schlussphase drehte der SC Launsdorf die Partie noch und entführte die drei Punkte aus St. Andrä.

Ausgeglichenes Ergebnis nach 45 Minuten

Als am Sonntagvormittag das Spiel in St. Andrä angepfiffen wurde, haben sich ungefähr 150 Zuseher am Sportplatz eingefunden. Diese sahen einen zaghaften Beginn beider Mannschaften, gefolgt von einer Kartenflut mit vier gelben Karten auf Seiten der Gäste innerhalb von zehn Minuten. Genau zum Ende dieser Kartenflut passierte der erste Treffer an diesem Vormittag, erzielt durch Maximilian Gollner für die Gastgeber. Noch vor der Pause kam Launsdorf aber zurück, denn Fabian Rafer setzte die Ausgangslage in Minute 43 wieder auf null.

Erneute Gastgeber-Führung wird in Schlussphase gedreht

Der zweite Durchgang startete erneut mit einem Treffer für die Hausherren. Dominion Obidimma war der Mann, der in der 50. Spielminute sein Team ein zweites Mal in Führung brachte. Doch wieder dauerte es nicht lange, ehe die Gäste die passende Antwort parat hatten. Diesmal war es Fabian Gangl, der acht Minuten später den Ausgleich erzielte. Er war es auch, der dann das Spiel in der Schlussphase zugunsten der Gäste aus Launsdorf drehen konnte. Mit seinem Treffer zum 2:3 aus heimischer Sicht, brachte er die Lavanttaler schließlich um die Punkte in dieser Begegnung, die nun im vollen Ausmaß dem SC Launsdorf zuzuschreiben sind. Damit verbessert sich dieser auf Rang elf, während St. Andrä weiterhin den vierten Tabellenplatz beherbergt.

Gernot Rainer, Trainer SK St. Andrä:

„Nachdem wir in Führung gingen, verabsäumten wir es, weitere Tore zu machen und nach dem zweiten Launsdorfer Ausgleich gaben wir das Spiel aus der Hand. Die Gäste haben gut dagegengehalten, sie wollten den Sieg am Schluss mehr. Wir werden nun diese Niederlage analysieren und die junge Mannschaft wird bestimmt draus lernen. Die Siegermentalität wird beim nächsten Spiel wieder stärker sein, dann können wir dort sicher was mitnehmen.“

Dieses angesprochene nächste Spiel hat der SK St. Andrä kommenden Sonntag gegen den ASKÖ Mittlern zu bestreiten. Launsdorfs nächster Prüfstein heißt am gleichen Tag TSV Grafenstein.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.