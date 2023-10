Kellerduell endet remis: St. Michael/B. mit furioser Aufholjagd gegen Maria Saal

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 20:03

Der SK Maria Saal sah bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 3:3 hieß es am Ende. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Nach 0:3 bis in die Schlussviertelstunde kamen die Hausherren zurück und so endete die Partie zur Komplettierung der 13. Runde mit 3:3.

Furioses Comeback der Hausherren in der Schlussviertelstunde

Denis Tomic brachte den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg in der 13. Minute ins Hintertreffen, als er nach einem Eckball per Kopf auf 0:1 stellte. Wenig später behauptete sich Maria Saal gegen die Hintermannschaft der Heimmannschaft. Neuer Spielstand: 2:0 (30.). Wieder war ein Eckball ausschlaggebend, in dessen Folge Günther Zussner vollstreckte. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Daniel Wernig schraubte das Ergebnis in der 58. Minute mit dem 3:0 für den SK Maria Saal in die Höhe. Für das erste Tor des St. Michael/Bl. war Stas Maze verantwortlich, der in der 77. Minute das 1:3 besorgte und mit einem sehenswerten Lupfer das Comeback einläutete. Ziga Rozej verkürzte für St. Michael/Bl. später in der 85. Minute auf 2:3, indem er sehenswert ins Kreuzeck traf. Arnold Gross sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 90. Minute ins Schwarze traf. Nach einer deutlichen Führung wähnte Maria Saal die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Der St. Michael/Bl. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: St. Michael/Bl. kann einfach nicht gewinnen.

Mit lediglich acht Zählern aus 13 Partien steht der SK Maria Saal auf dem Abstiegsplatz. Mit 39 Toren fing sich der Gast die meisten Gegentore in der Unterliga Ost ein. Zwei Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat Maria Saal momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war der SK Maria Saal in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Kommenden Sonntag (14:00 Uhr) tritt der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg bei DSG Sele Zell an, schon zwei Tage vorher muss Maria Saal seine Hausaufgaben bei SC St. Veit erledigen.

Unterliga Ost: ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg – SK Maria Saal, 3:3 (0:2)

90 Arnold Gross 3:3

85 Ziga Rozej 2:3

77 Stas Maze 1:3

58 Daniel Wernig 0:3

30 Guenther Zussner 0:2

13 Denis Tomic 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.