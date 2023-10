Feierstimmung am Feiertag: St. Andrä/L. bezwingt Eberstein

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 21:19

Bei St. Andrä / Lav. holte sich SV Dolomit Eberstein eine 0:2-Niederlage unter dem Deckmantel der 15. Runde ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich St. Andrä / Lav. die Nase vorn.

Heimsieg dank Doppelpack

Ein Doppelpack brachte das Heimteam in eine komfortable Position: Dominion Otito Obidimma war gleich zweimal zur Stelle (20./29.). Nach einer ausgeglichenen Beginnphase vollstreckte er mit der Premieren-Großchance zum 1:0, ehe nach einem Freistoß das 2:0 folgte. Letztendlich hatte St. Andrä / Lav. Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

St. Andrä / Lav. verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte St. Andrä / Lav. insgesamt nur sieben Zähler.

Vier Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat SV Eberstein derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tun sich die Gäste weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

St. Andrä / Lav. setzte sich mit diesem Sieg von SV Dolomit Eberstein ab und nimmt nun mit 23 Punkten den fünften Rang ein, während SV Eberstein weiterhin 17 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft St. Andrä / Lav. auf SGA Sirnitz (14:00 Uhr), SV Dolomit Eberstein reist tags zuvor zu TSV Grafenstein (16:00 Uhr).

Unterliga Ost: St. Andrä / Lav. – SV Dolomit Eberstein, 2:0 (2:0)

29 Dominion Otito Obidimma 2:0

20 Dominion Otito Obidimma 1:0

