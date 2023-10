Grafenstein gibt sich auch gegen Mittlern keine Blöße und bleibt erster St.-Veit-Verfolger

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 20:32

Zwei Teams überragen bis jetzt in dieser Saison der Unterliga Ost: der SC St. Veit und der TSV Grafenstein. Die beiden Clubs liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze mit einer Differenz von zehn Punkten auf den ersten Verfolger. Am Samstag legte der SC St. Veit schon gegen die SGA Sirnitz mit einem 5:0-Auswärtserfolg eindrucksvoll vor. Doch auch der TSV Grafenstein gab sich keine Blöße und erfüllte seine Aufgabe gegen den ASKÖ Mittlern sicher mit 2:0.

Match in Hälfte eins entschieden

Schon in der letzten Saison spielte der TSV Grafenstein in der Unterliga Ost vorne mit und galt lange als Titelaspirant Nummer eins. Doch weil der SV Donau Klagenfurt auch eine überragende Saison spielte und sich im Endspurt durchsetzte, blieb für Grafenstein nur der undankbare zweite Platz über. Bis jetzt verläuft die laufende Spielzeit ähnlich, Grafenstein liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit St. Veit, die knapp die Nase vorn haben. Deshalb ging man umso motivierter in das Match gegen den ASKÖ Mittlern und wiederspiegelte dies gleich zu Beginn am Spielfeld. So schossen Lukas Sadnik und Fabio Miklautz die Gastgeber bereits nach 25 Minuten mit 2:0 in Front.

Grafenstein schließt auf St. Veit auf

Das ganze Spielgeschehen in diesem Aufeinandertreffen fand eigentlich in der ersten Spielhälfte statt. Nach den beiden Treffern wurden noch einige gelbe Karten verteilt, bevor es ohne weiteren Treffer in die Kabinen ging. Nach Wiederanpfiff musste die Heimelf nicht mehr das letzte Hemd riskieren und spielte den Vorsprung sicher über die Zeit. So vielen keine weitere Treffer mehr in dieser Begegnung. Der TSV Grafenstein steht nun also mit 39 Zählern auf deren Konto auf Platz zwei der Liga, während der ASKÖ Mittlern im Abstiegskampf angekommen ist und mit 16 Punkten und damit zwei Punkten Vorsprung auf den vorletzten im unteren Drittel der Tabelle angesiedelt ist.

Bevor es in die Winterpause geht, haben die Teams noch eine Runde und gegebenenfalls das KFV-Cup Viertelfinale zu bestreiten. In der 16. Runde der Unterliga Ost trifft der TSV Grafenstein auf den SV Eberstein und der ASKÖ Mittlern auf den FC St. Michael/Lav. Grafenstein steht zusätzlich noch im Viertelfinale des Pokals, wo der Gegner eine Woche drauf Ledenitzen heißt.

