St. Veit überwintert ungeschlagen auf Platz eins! Sele Zell birgt keine Gefahr

Details Samstag, 04. November 2023 09:05

Der SC St. Veit legte in diesem Herbst eine makellose Performance an den Tag. In 15 Spielen siegten die Glanstädter 13-mal und remisierten zwei Mal. Niederlage war bis jetzt noch keine dabei. Auch gegen die achtplatzierte DSG Sele Zell kam der SC St. Veit nicht in die Gefahr eines Punkteverlustes. Nach einem klaren 4:0-Erfolg überwintern sie ungeschlagen auf Rang eins in der Tabelle der Unterliga Ost.

St. Veit macht schon in Durchgang eins alles klar

Als die Kaltfront schön langsam am Verfliegen war, wurde dieses Match zwischen dem SC St. Veit und der DSG Sele Zell in der Jacques Lemans Arena um 19 Uhr vor 200 Zusehern angepfiffen. Die Heimelf startete dabei gleich mit voller Attacke in die Begegnung, denn schon in Minute 4 durfte sie zum ersten Mal jubeln. Dort versenkte nämlich Lukas Unterweger die Kugel im Netz. In diesem Tempo setzte sich die erste Hälfte auch fort, Michael Salbrechter erhöhte nur neun Minuten später, ehe Heiko Springer in der 39. Minute noch vor der Pause auf 3:0 stellte.

Überwinterung ohne Niederlage

Schon vor der Halbzeit war eigentlich alles klar für den Tabellenführer St. Veit und so erlaubte der Spielstand es ihnen, einen Gang im zweiten Durchgang zurückzuschalten. Die Heimelf tat nur noch das Nötigste, schaffte es aber, hinten die Null zu halten. Auch ein Treffer sollte ihnen in der Schlussphase noch gelingen. Nach einem Eckball nickte Lukas Azola in der 89. Spielminute ein und fixierte den Endstand von 4:0. Damit steht der SC St. Veit auf Platz eins bei 44 Punkten, welche der TSV Grafenstein vor der Winterpause nicht mehr einholen kann. Die DSG Sele Zell belegt derzeit den achten Rang, kann aber nach der Runde noch bis auf den elften Platz abrutschen.

Nun steht die gut fünfmonatige Winterpause vor der Tür. Im Cup sind die beiden Teams bereits ausgeschieden, so steht das nächste Match erst im März am Programm. Am 24. März, wenn die Frühjahrssaison wieder los geht, gastiert der SC St. Veit in St. Andrä, während die DSG Sele Zell in die Landeshauptstadt zum ASV reist.

