Grafenstein hievt sich vor der Winterpause zu Kantersieg über Eberstein

Grafenstein führte SV Eberstein nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor und krönte damit eine sehr starke Herbstsaison mit dem 2. Tabellenrang. An der Favoritenstellung ließ TSV Grafenstein keine Zweifel aufkommen und trug gegen SV Dolomit Eberstein einen Sieg davon. Die Partie ging an Spieltag 16 über die Bühne.

Souveräner Heimsieg

Für das erste Tor sorgte Bernhard Walzl. In der 19. Minute traf der Spieler von TSV Grafenstein vom Elfmeterpunkt ins Schwarze. SV Dolomit Eberstein geriet deutlicher in Rückstand, als Grafenstein auf 2:0 erhöhte (25.) - Marco Müller markierte mit einem Schuss ins lange Eck den zweiten Treffer. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass TSV Grafenstein mit einer Führung in die Kabine ging. Der Gastgeber baute die Führung aus, indem Walzl zwei Treffer nachlegte (72./83.). Lukas Alfred Sadnik vollendete zum fünften Tagestreffer in der 89. Spielminute, nachdem sich Walzl durch den Assist einen weiteren Scorerpunkt gutschrieb. Am Ende kam Grafenstein gegen SV Eberstein zu einem verdienten Sieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SV Dolomit Eberstein festigte TSV Grafenstein den zweiten Tabellenplatz. Mit 48 geschossenen Toren gehört Grafenstein offensiv zur Crème de la Crème der Unterliga Ost. 14 Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Grafenstein.

Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt SV Eberstein den zehnten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Grafenstein verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 24.03.2024 bei SGA Sirnitz wieder gefordert.

Unterliga Ost: TSV Grafenstein – SV Dolomit Eberstein, 5:0 (2:0)

89 Lukas Alfred Sadnik 5:0

83 Bernhard Walzl 4:0

72 Bernhard Walzl 3:0

25 Marco Mueller 2:0

19 Bernhard Walzl 1:0

