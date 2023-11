Schlusslicht Maria Saal gibt 2:0-Vorsprung gegen ASV aus der Hand

Details Samstag, 04. November 2023 19:26

Am Samstag verbuchte Annabichler Sportverein einen 3:2-Erfolg gegen den SK Maria Saal. Die Ausgangslage sprach für Annabichler SV, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Die Heimischen lagen zur Pause allerdings komfortabel in Front, ehe die Kehrtwende folgte. Die Partie ging an Spieltag 16 über die Bühne.

Kehrwende direkt nach Wiederbeginn eingeläutet

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jakob Janos Juvan sein Team in der zehnten Minute. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Maria Saal auf 2:0 (35.) durch Günther Zussner. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. Das 1:2 von Annabichler Sportverein stellte Oliver Mayrobnig sicher (46.). Fabian Johann Temmel schockte den SK Maria Saal und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Annabichler SV (62./72.). Mit dem Abpfiff des Unparteiischen hatte Maria Saal das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

47 Gegentreffer hat das Schlusslicht mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Unterliga Ost. Dem SK Maria Saal klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Annabichler SV war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Annabichler Sportverein steht mit nun 17 Zählern auf Platz elf. Fünf Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat Annabichler SV derzeit auf dem Konto. Nach fünf sieglosen Spielen ist Annabichler Sportverein wieder in der Erfolgsspur.

Unterliga Ost: SK Maria Saal – Annabichler Sportverein, 2:3 (2:0)

72 Fabian Johann Temmel 2:3

62 Fabian Johann Temmel 2:2

46 Oliver Mayrobnig 2:1

35 Guenther Zussner 2:0

10 Jakob Janos Juvan 1:0

