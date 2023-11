Vor der Winterpause feiert St. Andrä klaren Sieg gegen Sirnitz

Details Sonntag, 05. November 2023 19:35

SGA Sirnitz blieb gegen St. Andrä / Lav. chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. St. Andrä / Lav. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Sirnitz einen klaren Erfolg. Die Partie ging an Spieltag 16 über die Bühne.

Entscheidung bereits in Akt eins

Dominion Otito Obidimma brachte den Gast per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der achten und 32. Minute vollstreckte. Mit dem 3:0 durch Maximilian Gollner schien die Partie bereits in der 36. Minute mit St. Andrä / Lav. einen sicheren Sieger zu haben. Das überzeugende Auftreten der Heimmannschaft fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Eigentlich war Sirnitz schon geschlagen, als Andreas Martin Tatschl das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (55.). Letztlich fuhr St. Andrä / Lav. einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

St. Andrä / Lav. geht mit nun 26 Zählern auf Platz vier in die Winterpause. Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat St. Andrä / Lav. momentan auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam St. Andrä / Lav. auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Bei SGA Sirnitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 44 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41). Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt Sirnitz den achten Platz in der Tabelle ein. SGA Sirnitz verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Sirnitz auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Unterliga Ost: St. Andrä / Lav. – SGA Sirnitz, 4:0 (3:0)

55 Andreas Martin Tatschl 4:0

36 Maximilian Gollner 3:0

32 Dominion Otito Obidimma 2:0

8 Dominion Otito Obidimma 1:0

