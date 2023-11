KFV-Cup: Zusammenfassung Viertelfinale

Details Dienstag, 14. November 2023 15:10

Eine Woche nach dem Ende der Herbstsaison in den Ligen wurde am zweiten Novemberwochenende vor der Winterpause noch das Viertelfinale des Villacher-Bier/KFV Cups ausgespielt. Die Zuseher bekamen wieder einige spannende Duelle zu sehen, wobei sich die Favoriten durchsetzen konnten.

Dellach/Gail gewinnt Cup-Derby gegen Nötsch

Der ATUS Nötsch, der nach in dieser Cupsaison schon als Favoritenschreck auf sich aufmerksam machte, bekam es im Viertelfinale mit dem überragenden Team aus der Unterliga West, dem SV Dellach/Gail, zutun. Besser ins Spiel fanden auch die Dellacher, die durch Martin Jantschgi in der 30. Minute in Führung gingen. Nötsch kam zwar durch Raphael Nageler in der 53. Minute zurück, doch die Gäste aus Dellach ließen sich dadurch nicht beirren und so entschieden Gabriel Umfahrer und Samir Nuhanovic schlussendlich das Spiel für ihre Mannschaft. Der SV Dellach/Gail steht nach diesem 3:1-Erfolg im Halbfinale.

Köttmannsdorf setzt sich spät gegen Wolfsberg durch

Zu einem Kärntner-Liga-Pokalduell kam es am Sportplatz von Köttmannsdorf, wo der heimische ASKÖ Köttmannsdorf des ATSV Wolfsberg erwartete. Früh gingen die Gäste in dieser Partie durch Marcel Stoni in Führung, doch kurz vor der Pause setzte Adis Ajkic den Zwischenstand wieder auf null. Erst in der Schlussphase wurde das Match dann entschieden: Nace Erzen und zum zweiten Mal Adis Ajkic machten den Einzug in die nächste Runde für den ASKÖ Köttmannsdorf spät klar.

Grafenstein gibt sich gegen Ledenitzen keine Blöße

Auch die DSG Ledenitzen überraschte in dieser Saison mit dem Einzug ins Viertelfinale. Dort hieß der Gegner TSV Grafenstein aus der Unterliga Ost. Die Gäste aus Grafenstein gingen als Favorit in die Begegnung und fühlten sich in dieser Rolle recht wohl. Marco Müller durchbrach in der 24. Minute zum ersten Mal die Torschranke, bevor in der zweiten Hälfte noch Treffer durch Manuel Reichel, Bernhard Walzl, Lukas Rutnig und Johannes Jandl folgen sollten. Am Ende stand ein klares 5:0 und der damit verbundene Einzug ins Halbfinale für den TSV Grafenstein auf der Anzeigetafel.

Bleiburg komplettiert das Halbfinale nach Sieg über den KAC

Wie in Köttmannsdorf kam es auch im Karl Kornberger Stadion in Bleiburg zu einem Kärntner-Liga-Duell. Dort trafen sich nämlich die SVG Bleiburg und der KAC 1909. Lange verlief diese Partie torlos, erst in der zweiten Hälfte brachte die Heimelf die Fans zum Jubeln. Nikola Tolimir in der 65. Spielminute und Adnan Besic kurz vor dem Schlusspfiff fixierten für die SVG Bleiburg den Aufstieg in die Runde der letzten vier Teams.

Somit stehen der SV Dellach/Gail, der ASKÖ Köttmannsdorf, der TSV Grafenstein, sowie die SVG Bleiburg im Halbfinale des KFV-Cups, welches nach der Winterpause ausgespielt wird. Die Begegnungen werden am Dienstagabend ausgelost.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.