DSG Ferlach holt zum Rückrundenstart Vollerfolg gegen Maria Saal

Details Samstag, 23. März 2024 18:19

Durch ein 3:1 holte sich DSG Ferlach in der Partie gegen den SK Maria Saal drei Punkte. Ferlach ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das das Heimteam am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Hausherren behalten trotz optischer Überlegenheit des Gastes die Oberhand

Armin Hadzisulejmanovic brachte Maria Saal in der 15. Minute ins Hintertreffen. Martin Richard Linder nutzte die Chance für den Tabellenletzten und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz - dieser hatte sich nach einigen guten Angriffsmomenten wahrlich abgezeichnet und war demzufolge zu diesem Zeitpunkt auch verdient. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Auch zum Start in die zweite Spielhälfte wirkten die Gäste tonangebend, klopften gar an der Querlatte an. Doch: Rok Elsner versenkte die Kugel via Elfmeter zum 2:1 für das Heim-Team (70.). Für das 3:1 von DSG Ferlach zeichnete Michael Krainer verantwortlich (76.), der nach einem Konter die Vorentscheidung besorgte. Ärgerlich: Noch in der Nachspielzeit kassierte Linder vom SK Maria Saal die Gelb-Rote Karte (91.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Ferlach gegen Maria Saal.

Im Tableau hatte der Sieg von DSG Ferlach keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. Ferlach verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. DSG Ferlach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 50 Gegentreffern ist der SK Maria Saal die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Nun musste sich der SK Maria Saal schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nächster Prüfstein für DSG Ferlach ist DSG Sele Zell (Samstag, 15:30 Uhr). Maria Saal misst sich am selben Tag mit FC Eisenkappel (14:30 Uhr).

Unterliga Ost: DSG Ferlach – SK Maria Saal, 3:1 (1:1)

76 Michael Krainer 3:1

70 Rok Elsner 2:1

37 Martin Richard Linder 1:1

15 Armin Hadzisulejmanovic 1:0

