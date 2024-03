Erfolgsserie prolongiert: SC St. Stefan gewinnt Torfestival gegen Mittlern

Spielberichte

Samstag, 23. März 2024

Durch ein 4:2 holte sich SC St. Stefan in der Partie gegen Mittlern am Samstag im Rahmen der 17. Runde in der Unterliga Ost drei Punkte. Der Gast hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 7:2 durchgesetzt.

Torreigen rund um den Seitenwechsel

St. Stefan ging vor 135 Zuschauern in Führung. Christoph Raphael Joham war es, der in der 44. Minute zur Stelle war. In der Nachspielzeit des ersten Durchganges legte Mirel Sinanovic gleich den zweiten Treffer nach. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 durch Joham schien die Partie bereits in der 46. Minute mit SC jobcreativ St. Stefan einen sicheren Sieger zu haben.

Adrian Martin Lippnig beförderte das Leder zum 1:3 von Mittlern über die Linie (87.) - dazu äußerst sehenswert per Lupfer aus großer Distanz. Robert Matic war es, der in der 90. Minute das Spielgerät im Tor von St. Stefan unterbrachte. Kurz darauf traf Tomasz Smrtnik in der Nachspielzeit für SC jobcreativ St. Stefan (93.). Schlussendlich verbuchte SC St. Stefan gegen ASKÖ Mittlern einen überzeugenden Heimerfolg - 4:2 der Endstand.

St. Stefan hat nach dem Erfolg über Mittlern weiter die vierte Tabellenposition inne. SC jobcreativ St. Stefan sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

ASKÖ Mittlern bleibt im unteren Tabellendrittel. Nun musste sich Mittlern schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Mit insgesamt 31 Zählern befindet sich SC St. Stefan voll in der Spur. Die Formkurve von ASKÖ Mittlern dagegen zeigt nach unten.

Nächsten Samstag (16:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von St. Stefan mit SV Dolomit Eberstein. Mittlern tritt am Donnerstag beim SV M&R Feldkirchen an.

Unterliga Ost: SC jobcreativ St. Stefan – ASKÖ Mittlern, 4:2 (2:0)

93 Tomasz Smrtnik 4:2

90 Robert Matic 3:2

87 Adrian Martin Lippnig 3:1

46 Christoph Raphael Joham 3:0

46 Mirel Sinanovic 2:0

44 Christoph Raphael Joham 1:0

