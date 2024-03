Ausschluss für Martin Hinteregger bei Fünf-Tore-"Thriller" zwischen SGA Sirnitz und TSV Grafenstein

Spielberichte

Zum Frühjahrsauftakt in der Kärntner Unterliga Ost nahm SGA Sirnitz am Samstagnachmittag den TSV Grafenstein in Empfang - damit prallte der Tabellenachte auf den Zweiten, der weiterhin den Anschluss an Leader SC St. Veit wahren wollte und dieses Vorhaben dank eines knappen 3:2-Auswärtserfolges nach zweimaligem Rückstand auch in die Tat umzusetzen vermochte. Kurios dabei: Beide Teams bestritten die komplette zweite Spielhälfte mit jeweils zehn Mann. Im Hinspiel hatte TSV Grafenstein mit einem 3:1-Sieg die Oberhand behalten.

Chancen-Plus für Sirnitz, doch Parität in Sachen Torerfolge und Ausschlüsse zum Pausentee

Lange Anlaufzeiten brauchten beide Teams nach der gefühlt ewigen Winterpause wahrlich nicht - Rene Cickovic traf nämlich bereits nach 180 Sekunden infolge eines schönen Solos zum 1:0 für SGA Sirnitz. Hernach entwickelte sich ein unterhaltsamer Schlagabtausch mit einem Chancen-Plus für das Heim-Team, ehe die Gäste in der Schlussphase des ersten Durchganges den Ausgleichstreffer in petto hatten: Nach einem hurtig vorgetragenen Konter markierte Fabian Strasser das 1:1 (37.).

In Sachen Torerfolge war die erste Halbzeit damit abgehandelt, doch folgten unmittelbar vor dem Kabinengang noch zwei Ausschlüsse binnen weniger Augenblicke: Aufseiten des TSV Grafenstein wurde Nico Benito Holzer nach einem Foulvergehen mit der zweiten gelben Karte bedacht und des Feldes verwiesen, im Lager der heimischen erwischte es mit Martin Hinteregger einen prominenten Namen, sah der Spielertrainer nach einer Unsportlichkeit ebenfalls den zweiten gelben Karton - damit ging es zehn gegen zehn in die Halbzeit.

Sagenhafter Schlagabtausch in Halbzeit zwei mit Lucky Punch für den Gast

Auch in Hälfte zwei erlangten beide Mannschaften rasch Betriebstemperatur, waren es folglich abermals die Hausherren, die den neuerlichen Führungstreffer parat hatten: Rene Cickovic schnürte per astreinem Heber nach technisch vorzeigbarer Einzelleistung seinen Doppelpack - 2:1 (59.).

Zum Ende hin blieb aufseiten der Gastgeber die Vorentscheidung liegen, während der Gast lange Zeit einem Rückstand hinterherlief, um in der Schlussphase doch noch für die Trendumkehr zu sorgen: Nach Abstimmungsproblemen gelang Bernhard Walzl das 2:2 (79.), ehe Fabio Sebastian Miklautz (86.) den TSV Grafenstein nicht nur in Front brachte, sondern auch drei Punkte bescherte - 2:3 der Endstand in einem wahren "Kärntner Krimi" in der Unterliga Ost.

Fazit zum Spiel: Die beiden Mannschaften boten den Fans eine spannende, attraktive Partie mit einigen guten Chancen auf beiden Seiten. Die Sirnitzer starten gut, können sich einige schön kombinierte Chancen herausspielen und auch hinten konsequent verteidigen. Die Grafensteiner erwischen in einer knappen Partie aber das bessere Ende und können 3 Punkte aus Sirnitz entführen. Katharina Blasge, Live-Ticker-Reporterin

Statistisches und Ausblick

Was diese Partie am Ende bot? Zehn (!) gelbe Karten, davon zwei Mal Gelb-Rot, fünf Tore und ein unermessliches Spannungslevel über die gesamte Spieldauer...

Bei SGA Sirnitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 47 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Trotz der Niederlage behalten die Gastgeber den achten Tabellenplatz bei. Sirnitz verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen.

TSV Grafenstein behauptet nach dem Erfolg über SGA Sirnitz den zweiten Tabellenplatz. Die Offensive von Grafenstein in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Sirnitz war in diesem Spiel in dreierlei Szenen überfordert. Bereits 51-mal schlugen die Angreifer von TSV Grafenstein in dieser Spielzeit zu. Nur zweimal gab sich TSV Grafenstein bisher geschlagen.

In Fahrt ist SGA Sirnitz aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Bei Grafenstein dagegen läuft es mit momentan 45 Zählern wie am Schnürchen.

Am kommenden Sonntag tritt Sirnitz bei FC St. Michael/Lav. an, während TSV Grafenstein drei Tage zuvor St. Andrä / Lav. empfängt.

Unterliga Ost: SGA Sirnitz – TSV Grafenstein, 2:3 (1:1)

86 Fabio Sebastian Miklautz 2:3

77 Bernhard Walzl 2:2

54 Rene Cickovic 2:1

37 Fabian Strasser 1:1

3 Rene Cickovic 1:0

