SC Launsdorf feiert souveränen Heimsieg über SV Feldkirchen

Details Sonntag, 24. März 2024 18:59

Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf SC Launsdorf hatte der SV M&R Feldkirchen klar das Nachsehen und verlor mit 0:3. Die Experten wiesen dem SV Feldkirchen vor dem Match gegen Launsdorf die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit SV Feldkirchen Glücksgefühle beschert.

Tore nur auf heimischer Seite

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Alexander Johannes Kampitsch das 1:0 zugunsten von SC Launsdorf (43.) - kurz zuvor ließ der Gast eine vielversprachende Gelegenheit liegen (40.). Die Gastgeber hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für das 2:0 von Launsdorf zeichnete Fabian Christian Gangl verantwortlich (62.). Beide Mannschaften ließen in der Folge jeweils Hochkaräter liegen. Den Vorsprung von SC Launsdorf ließ Markus Christopher Leitgeb in der 76. Minute anwachsen. Ein starker Auftritt ermöglichte Launsdorf am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV M&R Feldkirchen.

SC Launsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Launsdorf machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zwölf wieder. SC Launsdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten.

Trotz der Niederlage behält der SV Feldkirchen den sechsten Tabellenplatz bei. Die Gäste verbuchten insgesamt sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Das nächste Mal ist Launsdorf am 01.04.2024 gefordert, wenn man beim ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg antritt. Als Nächstes steht SV Feldkirchen ASKÖ Mittlern gegenüber (Donnerstag, 19:00 Uhr).

Unterliga Ost: SC Launsdorf – SV M&R Feldkirchen, 3:0 (1:0)

76 Markus Christopher Leitgeb 3:0

62 Fabian Christian Gangl 2:0

43 Alexander Johannes Kampitsch 1:0

