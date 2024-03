Zwölfter Sieg in Serie: TSV Grafenstein schenkt St. Andrä/L. halbes Dutzend ein

Spielberichte

Details Donnerstag, 28. März 2024 22:12

In einem spektakulären Fußballabend am Gründonnerstag-Abend in Runde 18 der Unterliga Ost setzte sich der TSV Grafenstein mit einer beeindruckenden Leistung gegen St. Andrä / Lav. durch und gewann das Spiel mit einem klaren 6:1. Bereits von Beginn an zeigte Grafenstein eine dominante Vorstellung und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Die Tore fielen in regelmäßigen Abständen und spiegelten die Überlegenheit der Heimmannschaft wider, die sich mit diesem Sieg optimal auf das kommende Topspiel vorbereitet. Damit wurde Grafenstein der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel war dem Heimteam in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Früher Führungstreffer läutete den Abend ein



Das Spiel begann mit hohem Tempo, und es dauerte nicht lange, bis TSV Grafenstein den ersten Treffer erzielte. Bereits in der 18. Minute brachte Raphael Regenfelder sein Team mit 1:0 in Führung - ein Tor, das die Weichen für den weiteren Spielverlauf stellte. Lukas Rabitsch baute die Führung in der 25. Minute mit einem spektakulären Schuss aus rund 25 Metern zum 2:0 aus. Trotz einiger Chancen für die Gäste aus St. Andrä / Lav., unter anderem eine gute Gelegenheit nach einer Ecke in der 41. Minute, die jedoch aufgrund der Körpergröße des Stürmers nicht genutzt werden konnte, ging Grafenstein mit einem verdienten 2:0 in die Halbzeitpause.

Grafenstein baut Führung aus und sichert sich den Sieg

Nach dem Seitenwechsel setzte TSV Grafenstein dort an, wo sie aufgehört hatten. Fabio Miklautz erhöhte in der 48. Minute per Freistoß an der Strafraumgrenze auf 3:0. Der Druck auf St. Andrä / Lav. wurde weiter erhöht, was sich in weiteren Toren niederschlug. In der 68. Minute erzielte Miklautz sein zweites Tor des Abends und erhöhte auf 4:0, nachdem Bernhard Walzl durchgelassen hatte. Nur zehn Minuten später legte Walzl selbst nach und schoss das 5:0, womit er den Sieg praktisch sicherte.

Die Gäste zeigten jedoch Kampfgeist und Sebastian Lippitz konnte in der 80. Minute den Ehrentreffer zum 5:1 erzielen. Den Schlusspunkt setzte jedoch der Neuzugang Raphael Regenfelder, der in der 81. Minute seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und das Spiel zum 6:1 für TSV Grafenstein entschied.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren und verdienten 6:1 Sieg für den TSV Grafenstein, der damit eindrucksvoll seine Ambitionen unterstrich und sich warm schoss für das nächste Topspiel gegen den Tabellenführer SC St. Veit.

Statistisches

Die Offensive von TSV Grafenstein in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch St. Andrä / Lav. war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 57-mal schlugen die Angreifer von Grafenstein in dieser Spielzeit zu. 16 Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von TSV Grafenstein. Grafenstein scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zwölf Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Trotz der Niederlage fiel St. Andrä / Lav. in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz fünf. Acht Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei St. Andrä / Lav. etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte St. Andrä / Lav.

Am kommenden Samstag trifft TSV Grafenstein auf SC St. Veit, St. Andrä / Lav. spielt tags darauf gegen FC St. Michael/Lav.

Details

