Tabellenführer SC St. Veit schenkt Annabichler SV fünf Treffer ein

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 21:30

Annabichler Sportverein kam gegen SC St. Veit mit 0:5 unter die Räder. Der Leader setzte sich erwartungsgemäß gegen den Gast durch. Das Hinspiel hatte SC St. Veit bei Annabichler Sportverein mit 6:1 für sich entschieden.

Leader lässt keine Zweifel aufkommen

SC St. Veit stellte das 1:0 sicher (7.) - Philipp Höberl eröffnete den Torreigen. Tobias Revelant erhöhte für den Tabellenprimus auf 2:0 (27.). Die Hintermannschaft von Annabichler SV ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 durch Heiko Norbert Springer schien die Partie bereits in der 53. Minute mit SC St. Veit einen sicheren Sieger zu haben. Für das 4:0 des Heimteams sorgte Revelant, der in Minute 65 zur Stelle war. In der 80. Minute legte SC St. Veit zum 5:0 nach - Philipp Höberl schnürte den Doppelpack. Am Ende kam SC St. Veit gegen Annabichler Sportverein zu einem verdienten Sieg.

Wer soll SC St. Veit noch stoppen? SC St. Veit verbuchte gegen Annabichler SV die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga Ost weiter an. Der Defensivverbund von SC St. Veit ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst zehn kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. SC St. Veit ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile 16 Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Mit sieben Siegen in Folge ist SC St. Veit so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Wo bei Annabichler SV der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 24 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun mussten sich die Gäste schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Annabichler Sportverein ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Nächster Prüfstein für SC St. Veit ist TSV Grafenstein (Samstag, 17:00 Uhr). Annabichler SV misst sich am selben Tag mit DSG Ferlach (15:00 Uhr).

Unterliga Ost: SC St. Veit – Annabichler Sportverein, 5:0 (2:0)

80 Philipp Hoeberl 5:0

65 Tobias Revelant 4:0

53 Heiko Norbert Springer 3:0

27 Tobias Revelant 2:0

7 Philipp Hoeberl 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.