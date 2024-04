Leader SC St. Veit feiert Arbeitssieg gegen DSG Ferlach

Spielberichte

Freitag, 12. April 2024

Bei SC St. Veit holte sich DSG Ferlach eine 2:4-Niederlage ab. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. SC St. Veit enttäuschte nicht, hatte mit dem Gast jedoch lange Zeit Mühe und musste zwei Mal einen Rückstand wettmachen. Nach dem Hinspiel hatte sich der Tabellenführer dank eines 3:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Hausherren beweisen nötig längeren Atem

Ferlach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Andreas Bernhard Schritliser traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Michael Schritliser war es, der in der 14. Minute das Spielgerät im Gehäuse des Gasts unterbrachte. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Marcel Schmautz brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von DSG Ferlach über die Linie (53.). Das 2:2 von SC St. Veit stellte Philipp Höberl sicher (70.). Alexander Hofer versenkte die Kugel zum 3:2 (77.). Heiko Norbert Springer war es, der kurz vor Ultimo das 4:2 besorgte (89.). Am Ende verbuchte SC St. Veit gegen Ferlach einen Sieg.

Wer soll SC St. Veit noch stoppen? Das Heimteam verbuchte gegen DSG Ferlach die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga Ost weiter an. SC St. Veit präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 71 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SC St. Veit. SC St. Veit ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 18 Siege und zwei Unentschieden. SC St. Veit scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat DSG Ferlach momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für SC St. Veit ist FC St. Michael/Lav. (Samstag, 15:30 Uhr). Ferlach misst sich am selben Tag mit FC Eisenkappel (16:00 Uhr).

Unterliga Ost: SC St. Veit – DSG Ferlach, 4:2 (1:1)

89 Heiko Norbert Springer 4:2

77 Alexander Hofer 3:2

70 Philipp Höberl 2:2

53 Marcel Schmautz 1:2

14 Michael Schritliser 1:1

3 Andreas Bernhard Schritliser 0:1

