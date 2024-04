Zweiter Sieg in Serie: Schlusslicht Maria Saal bezwingt Launsdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 21:46

Am Sonntag begrüßte SC Launsdorf den SK Maria Saal. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des Schlusslichts aus. Das Hinspiel hatte Launsdorf knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Schlusslicht beweist den längeren Atem

Es war die 21. Spielminute, als Maria Saal vor 350 Zuschauern das 1:0 erzielte - Günther Zussner traf nach einem schnellen Vorstoß. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatten die Gäste einen knappen Vorsprung herausgespielt. In der 49. Minute brachte Fabian Christian Gangl den Ball im Netz des SK Maria Saal unter und traf nach einer Kampitsch-Flanke zum Ausgleich. Dass Maria Saal in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Aldamir Araujo Da Silva Filho, der in der 71. Minute zur Stelle war und die Kugel scharf ins kurze Eck drosch. Der SK Maria Saal führte schließlich das 3:1 herbei (90.) - Fabian Miesenböck traf nach einem Konter zur Entscheidung. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Maria Saal SC Launsdorf 3:1.

Launsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam rutschte mit dieser Niederlage auf den zwölften Tabellenplatz ab. SC Launsdorf musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. SC Launsdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Der SK Maria Saal bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und 13 Pleiten.

Am kommenden Sonntag trifft Launsdorf auf DSG Sele Zell, Maria Saal spielt tags zuvor gegen ASKÖ Mittlern.

Unterliga Ost: SC Launsdorf – SK Maria Saal, 1:3 (0:1)

90 Fabian Miesenboeck 1:3

71 Aldamir Araujo Da Silva Filho 1:2

49 Fabian Christian Gangl 1:1

21 Guenther Zussner 0:1

