Annabichler SV holt "Big Points" gegen FC Eisenkappel

Details Samstag, 13. April 2024 20:23

Annabichler SV erreichte am Samstag im Rahmen der 20. Runde in der Unterliga Ost einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen FC Eisenkappel. Das Hinspiel hatte Eisenkappel durch ein 2:1 für sich entschieden.

Hausherren behalten die Oberhand

Florian Gerald Tatschl brachte die Gäste in der neunten Minute ins Hintertreffen. Mit der Führung für Annabichler Sportverein ging es in die Halbzeitpause. FC Eisenkappel musste den Treffer von Patrick Schweizer zum 2:0 hinnehmen (46.). Mit dem 3:0 durch Oliver Mayrobnig schien die Partie bereits in der 47. Minute mit Annabichler SV einen sicheren Sieger zu haben. Adrian Koraschnigg schoss die Kugel zum 1:3 für Eisenkappel über die Linie (77.). In der Nachspielzeit besserte Tatschl seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 96. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Annabichler Sportverein erzielte. Schlussendlich verbuchte Annabichler SV gegen FC Eisenkappel einen überzeugenden Heimerfolg.

Annabichler Sportverein bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten.

Eisenkappel stellt die anfälligste Defensive der Unterliga Ost und hat bereits 53 Gegentreffer kassiert. Nun musste sich FC Eisenkappel schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Eisenkappel wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Annabichler SV setzte sich mit diesem Sieg von FC Eisenkappel ab und nimmt nun mit 21 Punkten den 13. Rang ein, während Eisenkappel weiterhin 17 Zähler auf dem Konto hat und den 15. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag tritt Annabichler Sportverein bei SC Launsdorf an, während FC Eisenkappel einen Tag zuvor DSG Ferlach empfängt.

Unterliga Ost: Annabichler Sportverein – FC Eisenkappel, 4:1 (2:0)

96 Florian Gerald Tatschl 4:1

77 Adrian Koraschnigg 3:1

47 Oliver Mayrobnig 3:0

46 Patrick Schweizer 2:0

9 Florian Gerald Tatschl 1:0

