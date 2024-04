St. Andrä/L. überholt SC St. Stefan mit Auswärtssieg in der Tabelle

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 20:26

St. Andrä / Lav. kam am Samstag in Runde 20 der Unterliga Ost zu einem 4:2-Erfolg gegen SC St. Stefan. St. Andrä / Lav. war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:0 durchgesetzt.

Torfestival mit besserem Ende für den Gast

Konstantin Spörk brachte den Gast in der 15. Minute nach vorn. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Mirel Sinanovic vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich für St. Stefan. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Andreas Martin Tatschl stellte die Weichen für St. Andrä / Lav. auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 2:1 zur Stelle war. Aus der Ruhe ließ sich SC jobcreativ St. Stefan nicht bringen. Patrick Marzi erzielte wenig später den Ausgleich (53.) - schöner Weitschuss aus 25 Metern. Tatschl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (66.). Dario Adrian Radl war es, der kurz vor Ultimo das 4:2 besorgte und St. Andrä / Lav. inklusive Anhang damit jubeln ließ (87.). Schließlich strich St. Andrä / Lav. die Optimalausbeute gegen SC St. Stefan ein.

St. Stefan verbuchte insgesamt neun Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Zehn Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat St. Andrä / Lav. derzeit auf dem Konto.

Mit diesem Sieg zog St. Andrä / Lav. an SC jobcreativ St. Stefan vorbei auf Platz vier. Das Heimteam fiel auf die fünfte Tabellenposition. Mit insgesamt 32 Zählern befindet sich St. Andrä / Lav. voll in der Spur. Die Formkurve von SC St. Stefan dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für St. Stefan ist TSV Grafenstein (Freitag, 18:00 Uhr). St. Andrä / Lav. misst sich am selben Tag mit dem SV M&R Feldkirchen (19:00 Uhr).

Unterliga Ost: SC jobcreativ St. Stefan – St. Andrä / Lav, 2:4 (1:1)

87 Dario Adrian Radl 2:4

66 Andreas Martin Tatschl 2:3

53 Patrick Marzi 2:2

51 Andreas Martin Tatschl 1:2

44 Mirel Sinanovic 1:1

15 Konstantin Spörk 0:1

