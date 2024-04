St. Michael/Bl. feiert wichtigen Heimsieg über SV Eberstein

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 20:29

Durch ein 3:1 holte sich der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg in der Partie gegen SV Dolomit Eberstein drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der St. Michael/Bl. die Nase vorn. Das Hinspiel hatte für SV Eberstein mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Hausherren sorgen in Hälfte zwei für die Entscheidung

Senad Jahic brachte St. Michael/Bl. in der zweiten Minute in Front. Die passende Antwort hatte Kristijan Frlic parat, als er in der sechsten Minute zum Ausgleich traf. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Arnold Gross stellte die Weichen für den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 2:1 zur Stelle war. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Stas Maze, der das 3:1 aus Sicht des Gastgebers perfekt machte (89.). Letzten Endes ging der St. Michael/Bl. im Duell mit SV Dolomit Eberstein als Sieger hervor.

St. Michael/Bl. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der St. Michael/Bl. bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, sechs Unentschieden und neun Pleiten.

SV Dolomit Eberstein verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und neun Niederlagen. SV Eberstein baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für den ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg ist SGA Sirnitz (Samstag, 15:30 Uhr). SV Dolomit Eberstein misst sich am selben Tag mit dem SK Maria Saal (16:00 Uhr).

Unterliga Ost: ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg – SV Dolomit Eberstein, 3:1 (1:1)

89 Stas Maze 3:1

50 Arnold Gross 2:1

6 Kristijan Frlic 1:1

2 Senad Jahic 1:0

