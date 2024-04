Grafenstein triumphiert in packendem Duell gegen St. Michael: 5:4-Sieg nach Torspektakel

Spielberichte

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC St. Michael im Lavanttal und dem TSV Grafenstein versprach eine spannende Begegnung in der Unterliga Ost, da der Tabellenzweite Grafenstein auf den Tabellendritten St. Michael traf. Obwohl Grafenstein mit einem Vorsprung von 14 Punkten in das Spiel ging, war die Motivation beider Teams hoch, um wichtige Punkte zu sichern. Am Ende konnten sich die Gäste in einem packenden Match mit 5:4 durchsetzen.

St. Michael geht doppelt in Führung

Das Spiel begann furios, als Alexander Kirisits vom FC St. Michael bereits in der ersten Spielminute eine frühe Führung erzielte. Dieser schnelle Treffer zeigte die Entschlossenheit der Gastgeber, sich gegen den favorisierten Gegner zu behaupten. Grafenstein ließ sich jedoch nicht entmutigen und arbeitete hart, um zurück ins Spiel zu kommen. In der 43. Minute gelang es Lukas Sadnik dann, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Doch bevor Grafenstein Zeit hatte, seinen Ausgleich zu feiern, schlug St. Michael wieder zu. Nur eine Minute später, in der 44. Minute, brachte Michael Six sein Team erneut in Führung.

Grafenstein kommt zurück und holt die drei Punkte

Mit einem knappen Rückstand ging Grafenstein in die Halbzeitpause, jedoch kehrten sie mit einer klaren Absicht auf das Spielfeld zurück. In der 46. Minute gelang es erneut Lukas Sadnik für Grafenstein, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Doch Grafenstein wollte mehr. In der 49. Minute sorgte Bernhard Walzl für eine erneute Führung für Grafenstein, und sie schienen die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. St. Michael gab jedoch nicht auf und kämpfte weiterhin leidenschaftlich. In der 61. Minute war es wieder Michael Six, der die Gastgeber mit dem Ausgleichstreffer zurück ins Spiel brachte. Das Spiel war nun völlig offen, und beide Teams kämpften hart um die Führung. In der Schlussphase des Spiels zeigte aber Grafenstein seine Entschlossenheit. Nico Holzer erzielte in der 80. Minute einen wichtigen Treffer, gefolgt von einem weiteren Tor in der 87. Minute, was Grafenstein in eine komfortable Position brachte. Nur der Anschlusstreffer gelang Michael Six mit seinem dritten Tagestreffer in der 93. Spielminute noch, sodass das Endergebnis 4:5 lautete. Grafenstein baut den Abstand auf die Verfolger somit weiter aus und spielt mit St. Veit derzeit scheinbar in einer eigenen Liga. St. Michael bleibt weiterhin auf dem dritten Platz.

Sinan Bytyqi, Trainer TSV Grafenstein:

„Zu Beginn kamen wir nicht gut ins Spiel, nach einer Zeit fanden wir aber immer besser auf den Platz. Während wir in der ersten Hälfte die Torchancen noch nicht nützen konnten, sind wir in der zweiten Halbzeit die gleiche Schiene gefahren und die Chancenverwertung verbesserte sich. Im Großen und Ganzen war dies ein verdienter Arbeitssieg gegen eine spielerisch sehr starke St. Michaeler Mannschaft.“

Der TSV Grafenstein will weiterhin nichts herschenken und auch gegen die nächsten Gegner vollends überzeugen. So wartet am Dienstag im Cup-Halbfinale der SVG Bleiburg auf die Grafensteiner und am nächsten Freitag werden sie in der Liga vom SC St. Stefan besucht. Für St. Michael steht am kommende Samstag schon das nächste Topspiel am Programm. Es wartet nämlich der Tabellenführer aus St. Veit.

