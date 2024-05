Grafensteins Aufstiegshoffnungen gedämpft: St. Michael holt wichtige Punkte

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 08:23

Am Freitagabend kam es in der Unterliga Ost zu einem spannungsgeladenen Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Grafenstein und dem ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg. Der TSV Grafenstein betrat das Spielfeld als Tabellenzweiter mit starken 54 Punkten und nur vier Niederlagen in der Liga. Mit derzeit sechs Abstand auf den Spitzenreiter St. Veit kämpfte Grafenstein darum, den Druck auf den Tabellenführer aufrechtzuerhalten und die Chance auf den Aufstieg zu wahren. Dem gegenüber stand der ASKÖ St. Michael ob Bleiburg, der sich am anderen Ende der Tabelle befand, auf dem 14. Platz mit lediglich 22 Punkten. Für St. Michael ging es in diesem Spiel darum, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln. Dies gelang auch, so siegten die Gäste gegen den Favoriten mit 1:2.

Nur St. Michael trifft – trotzdem 1:2

Das Spiel begann mit einem überraschenden Tempo, und St. Michael zeigte von Anfang an, dass sie nicht bereit waren, sich dem Druck von Grafenstein zu beugen. In der ersten Hälfte dominierten die Gäste das Spielgeschehen und belohnten sich früh mit einem Tor aus elf Metern durch Philipp Pachoinig in der 10. Minute. Das Selbstvertrauen wuchs, und Arnold Gross erhöhte in der 21. Minute auf 2:0 für St. Michael. Grafenstein befand sich plötzlich in einer ungewohnten Situation und versuchte verzweifelt, den Rückstand zu verkürzen. Ein unglückliches Eigentor von Philipp Pachoinig in der 31. Minute brachte Grafenstein wieder ins Spiel, konnte jedoch nicht verhindern, dass St. Michael die Führung behielt. Trotz einiger vielversprechender Angriffe gelang es St. Michael, ihren 2:1-Vorsprung bis zur Halbzeitpause zu verteidigen und auch selbst noch einige Male Nadelstiche zu setzen.

Mit Kampfgeist zu den drei Punkten

Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einer Abwehrschlacht, in der Grafenstein alles nach vorne warf, um den Ausgleich zu erzielen. St. Michael zeigte jedoch eine bemerkenswerte Entschlossenheit und Kampfbereitschaft, um den Vorsprung zu verteidigen. Die Gäste standen kompakt und ließen kaum Raum für Grafensteins Angriffe. Obwohl Grafenstein alles versuchte, um das Blatt zu wenden, gelang es St. Michael, standzuhalten und die drei wichtigen Punkte mit nach Hause zu nehmen. Der Kampfgeist und die Entschlossenheit der Gäste zahlten sich aus, und sie bewiesen, dass sie auch gegen einen Favoriten bestehen können.

Bernhard Starz, Trainer ASKÖ St. Michael/Bl.:

„Wir sind optimal in diese Partie gestartet und es ist uns taktisch auch sehr viel aufgegangen. Unser Druck in der Anfangsphase wurde belohnt und wir waren zwischenzeitlich sogar dem 3:0 näher als Grafenstein einem Treffer. Die zweite Halbzeit entwickelte sich dann in eine Abwehrschlacht, die Jungs haben aber sensationell gekämpft und sich dadurch die drei Punkte redlich verdient. Dieser Erfolg kann ein Turning Point gewesen sein, wenn wir weiterhin als Team auftreten und den Kampfgeist und den Einsatz beibehalten, sind wir schnell vom Tabellenkeller weg.“

Nun wartet eine englische Woche auf die Mannschaften in der Unterliga Ost, denn die nächsten Matches werden schon am Mittwoch bzw. Donnerstag zum Feiertag ausgetragen. Dann trifft der TSV Grafenstein auswärts auf den SK Maria Saal, während es für den ASKÖ St. Michael ob Bleiburg gegen den Verein mit dem gleichen Ortsnamen, St. Michael im Lavanttal, um weitere drei Punkte geht.

