"Lucky Punch" entscheidet Thriller für FC St. Michael/L. gegen Annabichler SV

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:55

Im Zuge der 27. Runde der Unterliga Ost setzte sich der FC St. Michael/Lav. mit einem knappen 3:2 gegen den Annabichler SV durch. Das Spiel, das mit einem frühen Tor der Gäste begann, bot bis zum Schlusspfiff Spannung und Dramatik, wobei der entscheidende Treffer durch einen Elfmeter in der 85. Minute fiel.

Unterhaltsamer Spielbeginn und Rückschlag für die Heimmannschaft

Die Partie begann mit hohem Tempo und beiden Teams zeigten sofort, dass sie gewillt waren, die drei Punkte zu erringen. Die Annabichler, die sich mitten im Abstiegskampf befanden, überraschten die Gastgeber in der 33. Minute mit einem Treffer durch Oliver Mayrobnig, der gekonnt das 0:1 erzielte. Der FC St. Michael/Lav., der an diesem Sonntag vor heimischer Kulisse spielte, ließ sich jedoch nicht beirren und suchte weiterhin nach Möglichkeiten, das Blatt zu wenden. Trotz einiger guter Chancen, die knapp das Ziel verfehlten, endete die erste Halbzeit mit einem Vorsprung für die Klagenfurter.

Zweite Halbzeit: Comeback und dramatischer Schlussakt

Nach der Pause kamen die Gastgeber entschlossen zurück auf das Spielfeld. Ihre Anstrengungen wurden in der 54. Minute belohnt, als Sebastian Kunstätter per Kopf den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Nur drei Minuten später, in der 57. Minute, drehte Matthias Alfred Paul De Monte das Spiel vollständig, indem er ebenfalls mit einem Kopfballtor die Führung zum 2:1 für St. Michael/Lav. sicherte. Die Gäste ließen sich jedoch nicht abschütteln und erzielten in der 78. Minute durch Fabian Johann Temmel den Ausgleich zum 2:2, was die Spannung weiter erhöhte.

Als vieles aus ein Remis hindeutete, wurde Six im Strafraum gefoult. Jakob Opressnig verwandelte den fälligen Elfmeter souverän in der 85. Minute und brachte seine Mannschaft damit erneut in Führung. Dieses Tor zum 3:2 sollte sich als der Siegtreffer herausstellen, denn trotz einiger letzter Anstrengungen der Annabichler konnte St. Michael/Lav. den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Unterliga Ost: St. Michael/L. : Annabichler SV - 3:2 (0:1)

85 Jakob Opressnig 3:2

78 Fabian Johann Temmel 2:2

57 Matthias Alfred Paul De Monte 2:1

54 Sebastian Kunstätter 1:1

33 Oliver Mayrobnig 0:1

