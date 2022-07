Dellach geht mit unverminderter Schlagkraft in die Westliga

Details Donnerstag, 07. Juli 2022 17:21

Die Geschichte rund um den „Abstieg“ von SV Dellach/Gail darf als bekannt vorausgesetzt werden. Die Gailtaler hielten ihre Meistertruppe für die Unterliga weitgehend zusammen und gehen in erster Linie mit einem neuen Torhüter- und Trainergespann in die neue Saison.

Nur noch ein Fragezeichen beim Keeper-Backup

Sektionsleiter Marco Längle meldet eine weitgehend abgeschlossene Personalentwicklung: „Die Schlussmänner Jakob Karpf (Spittal, Anm.) & Luca Savoldelli (unbekannt) haben uns verlassen. Julian Fürhapter wurde aus Dölsach für das Tor verpflichtet, einen zweiten Goalie suchen wir noch!“ Bei den Feldspielern meldet Längle Lukas Huber (Irschen) als Abgang, dafür verpflichteten die Gailtaler ein 2003er-Trio als Perspektivenspieler. Fabio Schöpfer (Dölsach), Jonas Seirer (Kirchbach) & Gabriel Wassermann (retour von Grafendorf) kleiden sich nun in blau-weiß ein.

Als neues Trainergespann stellt Dellach Wolfgang Wilscher und als Co-Trainer Jakob Wastian vor. Wilscher trainierte lange Hermagor, war mit den Carinthian Soccer Women auch überregional aktiv. Zuletzt coachte er die Nachbarn aus Grafendorf.

An der Spitze mitgeigen, »Bonusspiel« gegen Kapfenberg

Mit diesem Kader ist die Erwartungshaltung in Dellach groß, bestätigt Marco Längle, der aber vor einem Selbstläufer warnt: „Der VSV und Velden sind sicher harte Konkurrenten. Zusätzlich wird es noch einen dritten Gegner geben, der überrascht, vielleicht Radenthein.“ Jedenfalls will man an der Spitze mitgeigen, zusätzlich ist die Elf als Fünftligist im ÖFB-Cup aktiv, zog da den Zweitdivisionär Kapfenberg. Längle freut sich schon darauf: „Ein attraktiver Gegner, ein Bonusspiel, sportlich wie wirtschaftlich. Natürlich sind wir da krasser Außenseiter.“ Durch den Cupeinsatz steigt Dellach erst in der dritten Runde in den KFV-Cup ein, der wird diese Saison ernst genommen: „die einzige Möglichkeit heuer, sich erneut zu qualifizieren. Favoriten sind aber andere.“