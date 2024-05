Tabellenführer behält die Nerven: St. Veit siegt im Derby gegen Launsdorf

Spielberichte

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 23:49

Am Mittwochabend stand ein heißes Derby in der Unterliga Ost zwischen dem SC St. Veit und dem SC Launsdorf am Programm. Die beiden Teams standen vor einer wahrhaftigen Herausforderung, denn sie mussten sich einem anspruchsvollen Zeitplan mit drei Spielen in nur sieben Tagen stellen. Doch trotz der körperlichen Belastung war die Vorfreude auf das lokale Derby spürbar. Schlussendlich konnte der Favorit und Tabellenführer lachen, setzte er sich doch mit 4:2 durch.

Harter Fight um wichtige Punkte

Der SC St. Veit trat als unangefochtener Tabellenführer an, mit einem komfortablen Vorsprung von sechs Punkten vor seinen Verfolgern. Ein Sieg in diesem Derby würde nicht nur ihren Vorsprung weiter ausbauen, sondern sie auch einen großen Schritt näher an den ersehnten Aufstieg in die Kärntner Liga bringen. Auf der anderen Seite hatte der SC Launsdorf viel zu verlieren, befanden sie sich doch derzeit auf dem 10. Platz der Tabelle, und ein Sieg wäre entscheidend, um sich von den gefährlichen Abstiegsrängen fernzuhalten. Für beide Teams ging es also um viel und so begann das Spiel auch mit einem schnellen Tempo. Es dauerte nicht lange, bis die Fans auf beiden Seiten in Jubel ausbrachen. Fabian Gangl brachte Launsdorf in der 18. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung, was die Stimmung bei den Auswärtsfans anheizte. Doch die Freude währte nicht lange, denn Alexander Hofer verwandelte einen Elfmeter in der 32. Minute für St. Veit und brachte sein Team wieder ins Spiel.

St. Veit beweist sich einmal mehr als „Finisher“

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Tor von Fabian Gangl für die Gäste aus Launsdorf in der 48. Minute, und es schien, als würde das Spiel eine unvorhersehbare Wendung nehmen. Doch St. Veit zeigte Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. Alexander Hofer erzielte erneut in der 67. Minute einen wichtigen Treffer für sein Team. In der Schlussphase des Spiels erhöhte St. Veit den Druck und wurde dafür belohnt. So waren es Moritz Kirbach, der seiner Heimmannschaft in der 85. Minute den Führungstreffer bescherte, und einmal mehr Alexander Hofer in der 89. Minute, der damit seinen Hattrick perfekt machte, die das Derby schlussendlich entschieden. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem hohen Tempo, das die Zuschauer in Atem hielt. Die rote Karte für Jan Waldner in der 92. Minute bedeutete das Ende für Launsdorf, das trotz einer mutigen Leistung nicht mit einem Sieg belohnt wurde – Endergebnis 4:2. Mit diesem Sieg hat der SC St. Veit nun einen komfortablen Vorsprung von neun Punkten vor seinem nächsten Verfolger, dem TSV Grafenstein - der Aufstieg in die Kärntner Liga rückt immer näher. Auf der anderen Seite bleibt der SC Launsdorf auf dem 10. Platz der Tabelle, und während sie weiterhin um Punkte kämpfen, spielen viele ihrer direkten Konkurrenten erst morgen, was die Tabellensituation weiter verändern könnte.

Martin Kaiser, Trainer SC St. Veit:

„Dieser Sieg heute war mit einem sehr harten Fight verbunden. Launsdorf ging verdient in Führung, nur ein Elfer ließ uns zurück ins Spiel kommen. Nach einer feurigen Halbzeitansprache meinerseits kamen wir besser in den zweiten Durchgang, obwohl wieder die Gäste in Front gingen. So wie es aber schon oft in der Saison war, gehörten uns aufgrund der physischen Überlegenheit die letzten 30 Minuten, was uns auch heute wieder einen verdienten Sieg bescherte. Weiterhin schauen wir von Spiel zu Spiel und denken erst ans Feiern, wenn der Aufstieg rechnerisch besiegelt ist.

Nach einer kurzen Verschnaufpause von zwei bzw. drei Tagen stehen bereits die nächsten Begegnungen für die beiden Clubs am Programm. St. Veit trifft auswärts auf den SV Feldkirchen, während Launsdorf zu dem Tabellennachbarn aus Mittlern reisen muss.

