Neuer Schwung in Nußdorf/Debant sorgt für soliden dritten Rang nach dem Herbst

Neben den vielen Kärntner Teams sind auch einige Teams aus Osttirol in der Unterliga West vertreten. Aufgrund der geographischen Gegebenheiten nehmen sie seit jeher in Kärntens Ligabetrieb teil. Eine dieser Mannschaften, die in der Unterliga mitmischt, ist der FC-WR Nußdorf/Debant. Das Team nahe der Kärntner Grenze performte in der vergangenen Herbstsaison nicht sehr gut. Neun Siege, eine Remis und fünf Niederlagen bringen die Osttiroler auf den vorübergehenden dritten Platz.

Neuer Coach brachte Schwung ins Team

28 Punkte nach 15 Spielen – so sieht die solide Bilanz des FC-WR Nußdorf/Debant nach der Herbstsaison 2023 in der Unterliga West aus. Eine Serie von sieben Siegen am Stück und einigen weiteren erfolgreichen Matches brachte ihnen viele Punkte ein. Damit dürfen sie sich zur Winterpause stolz das beste Team aus Osttirol nennen. Diese Tatsache stimmt auch den Sportlichen Leiter des Vereins, Harald Sporer, glücklich: „Mit der Leistung des Teams bin ich schon sehr zufrieden. Daraus resultiert auch dieser gute Tabellenrang.“ Den Grund für diesen Aufschwung sieht der Sportliche Leiter im neu zusammengestellten Trainerteam: „Unser neuer Coach Sven Lovric hat wieder Schwung in die Mannschaft gebracht. Gemeinsam mit dem ganzen Trainerteam konnte er gute Leistungen aus den Spielern kitzeln.“

Revanche gegen Dellach/Gail soll gelingen

Auch für das Frühjahr wurden in Nußdorf schon einige Ziele gesetzt. „Wir wollen in diesem Bereich der Tabelle bleiben und weiterhin vorne mitspielen. Hoffentlich bleiben wir dabei weitestgehend verletzungsfrei.“, betont Sporer. Ein besonderes Schmankerl wird sicherlich, wie schon in der Hinrunde, das Duell gegen den SV Dellach/Gail. „Zwar werden wir nicht mehr an Dellach herankommen, doch wollen wir die solide Leistung vom Hinspiel auch im Rückspiel wieder auf den Platz bringen und dieses Mal vielleicht als Sieger vom Platz gehen.“, zeigt sich der Sportliche Leiter abschließend ehrgeizig. Ende August verlor man gegen den Tabellenführer nur knapp mit 0:1.

Topspiel zum Auftakt

Der Startschuss für das Frühjahr wird in der Unterliga West Anfang April fallen. Im Match am 6. oder 7. April muss der FC-WR Nußdorf/Debant eine weite Reise zum ASKÖ Wölfnitz antreten. Trotz der Entfernung, die die beiden Teams geografisch trennt, sind die Mannschaften zumindest im Klassement Nachbarn. Die Rückrunde startet also gleich mit dem Topspiel Zweiter gegen Dritter.