Rothenthurn geht mit wenig Druck und voller Motivation ins Frühjahr

Details Mittwoch, 10. Januar 2024 17:00

Lange hat der Sportverein Rothenthurn dafür gekämpft und in der Saison 2022/23 hat es dann endlich geklappt: der Aufstieg in die Unterliga West. Die Truppe aus dem unteren Drautal zeigte sich aber auch in ihrer ersten Saison in der neuen Liga von ihrer besten Seite. 26 Punkte aus den 15 absolvierten Partien bringen den SV Rothenthurn auf den fünften Rang der Klasse.

Highlight vor der Winterpause krönt erfolgreichen Herbst

Die Bilanz in der Saison 2023/24 kann sich beim SV Rothenthurn sehen lassen: Acht Erfolge und zwei Punkteteilungen stehen fünf Niederlagen gegenüber. Das bedeutet Platz fünf in der Unterliga West, was als Aufsteiger eine beachtliche Leistung darstellt. Dies bestätigt auch der Trainer der Rothenthurner, Hannes Truskaller: „Mit dieser Ausbeute können wir voll und ganz zufrieden sein. Wir spielen vorne mit, sind in vielen Matches erfolgreich und auch die Stimmung in der Mannschaft ist gut.“ Dazu trug sicher auch der Sieg im letzten Spiel vor der Winterpause bei. Dort schlug man nämlich den SV Dellach/Gail. „Den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter auf deren eigenen Platz zu schlagen, ist natürlich ein schönes Gefühl für uns.“, freut sich Truskaller.

Rothenthurn geht entspannt ins Frühjahr

Um diese Leistung, die im Herbst in vielen Partien auf den Platz gebracht wurde, auch im Frühjahr aufzuzeigen, hat Truskaller einiges geplant: „Am 24. Jänner starten wir wieder ins Training. Derzeit absolvieren die Spieler noch ein Heimprogramm, das ich ihnen aufgegeben habe. Einige Testspiele, sowie ein Trainingslager in Kroatien sind ebenfalls geplant.“ Da man sich in eine gute Ausgangslage gebracht hat und Dellach/Gail uneinholbar scheint, kann der SV Rothenthurn wohl entspannt in die Rückrunde gehen. Dort legt der Verein den Fokus auf die Weiterentwicklung. „Vor allem legen wir ein Augenmerk auf die vielen jungen Spieler in der Mannschaft. Sie sollten im Frühjahr vermehrt ihr Chancen bekommen. Weiters haben wir uns auch noch dazu entschieden, Erik Gliha, einen Legionär aus Slowienen, abzugeben.“, erklärt der Coach.

Auftakt gegen Dölsach

Mit dem vollen Erfolg gegen Dellach/Gail kann der SV Rothenthurn nun motiviert in das Frühjahr gehen. „Wir können das Ende der Winterpause kaum erwarten und freuen uns schon auf die nächsten Spiele.“, berichtet Truskaller abschließend. Der Auftakt in der Unterliga West findet am ersten Aprilwochenende statt. Der SV Rothenthurn hat dann gleich ein Heimspiel am Programm stehen, sie erwarten den FC Dölsach.