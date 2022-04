Radenthein rettet nach 3:0-Führung nur mit Glück den schon sicher geglaubten Sieg gegen Greifenburg

Details Samstag, 02. April 2022 19:47

Der SV Greifenburg empfing in der 16. Runde der Meisterschaft der Unterliga West das Team der WSG Radenthein. Die Gäste reisten mit breiter Brust in das Drautal, da sie in den letzten acht Runden ungeschlagen blieben und davon sechs Siege erzielen konnten. Bei der Heimmannschaft aus Greifenburg sieht die Ausgangslage etwas negativer aus, da der SV Greifenburg seitdem Erfolg über Landskron keinen Sieg mehr verbuchen konnte. In den letzten vier direkten Duellen konnte jedes Team zwei Spiele für sich entscheiden.

Viele gute Szenen in Halbzeit Eins

Beide Teams starteten mit gutem Tempo in die Partie und so dauerte es nur wenige Augenblicke bis zum ersten Höhepunkt an diesem leicht verschneiten Nachmittag. Thomas Schaunig setzte sich gegen die Defensive der Gäste durch und knallte das Leder zuerst an die Stange und kann anschließend auch den Abpraller, zur sicheren Führung für die Heimischen, nicht verwerten. Nur eine Minute später parierte Stefan Takats einen Freistoß von Stefan Andjelic gerade noch zur Ecke. Die WSG Radenthein fand langsam immer besser in das Spiel und nützte die erste wirklich gute Chance. In der 27. Spielminute überwand Tobias Klug mit einem langen Lauf auf der rechten Außenbahn alle Gegenspieler und fand mit einem perfekten Querpass den freistehenden Jure Skafar, der gekonnt die Führung für die Gäste erzielte. Nur wenige Minuten später sahen die Zuseher den exakt gleichen Angriff über Klug und Skafar noch einmal, doch diesmal ging der Ball über die Querlatte. Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzetn aber wieder die Hausherren. Jakob Wuggenig gewann ein Laufduell und setzte Thomas Schaunig in Szene, dessen Abschluss knapp über das Tor streifte.

Späte Aufholjagd der Gastgeber bleibt ohne Erfolg

In der zweiten Hälfte flachte das Spiel zu Beginn etwas ab. Erst nach einer Viertelstunde fand Tobias Mikulan den freistehenden Thomas Schaunig, der den Ball knapp am langen Eck vorbei schob. In der 66. Spielminute sahen die Zuseher einen wunderschönen Treffer der Gäste. Über mehrere Stationen kam der Ball zu Tobias Klug, der Jure Skafar flach bediente. Skafar schaute kurz auf und lupfte den Ball gefühlvoll über Tormann Linder zum 0:2 in´s lange Eck. In der 85. Spielminute war es erneut Jure Skafar, der mit einem flachen Schuss von der Strafraumgrenze auf 0:3 für Radenthein stellte. Alles deutete auf einen sicheren Sieg der Gäste hin, doch der SV Greifenburg ist damit kurz vor Schluss nicht mehr einverstanden. Zuerst konnte Stefan Takats einen Abschluss aus kurzer Distanz noch in höchster Not klären – der Nachschuss streifte noch an der Stange – bevor Jakob Wuggenig in der 88. Spielminute auf 1:3 verkürzte. Nur eine Minute später ließ die Defensive von Radenthein Stefan Andjelic zu viel Raum, der nahm Maß und erzielte mit einem Schuss in das lange Eck den Anschlusstreffer zum 2:3. Nach einem Freistoß in der letzten Spielminute ahndete der souveräne Schiedsrichter Schlacher Karl ein Handspiel der Gäste im Strafraum mit einem Strafstoß. Stefan Andjelic verfehlte nicht nur den Elfmeter deutlich, sondern auch die große Chance auf den Ausgleich für die Gastgeber. So blieb es beim Endstand von 2:3 und einem Auswärtserfolg für die WSG Radenthein.

Die Besten: Keiner bzw. Skafar, Klug

Trotz des Sieges bleibt Radenthein auf Platz vier. Der Gast präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 45 geschossene Treffer gehen auf das Konto der WSG VAO Radenthein. Die Saisonbilanz von Radenthein sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und drei Unentschieden büßte Radenthein lediglich drei Niederlagen ein.

Der SVG taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer kleinen Krise entgegen. Seit neun Begegnungen hat hingegen die WSG Radenthein das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nächster Prüfstein für Greifenburg ist im Nachbarschaftsderby der SV Union Lind auf gegnerischer Anlage. Radenthein misst sich zur selben Zeit ebenso im Derby mit dem Villacher SV.

Unterliga West: SV Raika Greifenburg – WSG VAO Radenthein, 2:3 (0:1)

89 Stefan Andjelic 2:3

88 Jakob Michael Wuggenig 1:3

85 Jure Skafar 0:3

66 Jure Skafar 0:2

27 Jure Skafar 0:1