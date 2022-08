Velden muss sich gegen starken FC Hermagor mit einem Punkt begnügen

Details Montag, 01. August 2022 06:33

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung des FC EP Schuller Hermagor gegen den ATUS Fliesen Koller Velden. Die Gailtaler hatten erst ihr erstes Saisonspiel, da sie in der ersten Runde spielfrei waren. Mit einer starken Leistung und dank eines schweren Üatzers von EX-Profi-Tormann Alexander Kofler reichte es für die Heimischen für einen Punkt.

Velden mit früher Führung

Bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen sorgte Kevin Mpaka mit seinem Treffer vor 350 Zuschauern für die Führung von ATUS Velden (10.). Ein Hermagorer Verteidiger rutschte am Ball vorbei und so hatte Mpaka keine Probleme einzunetzen. Danach kam es zu einer offenen Partie, in der beide Teams ihre Chancen hatten. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Sebastian Bauer aufseiten des FC Hermagor das umjubelte 1:1 (40.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Anel Mujkic mit dem 2:1 für Velden zur Stelle (45.). Aus Sicht der Hermagorer ein Skandaltor, denn der Ball wurde zuvor eindeutig mit der Hand mitgenommen. Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Kofler mit dem Riesenpatzer

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke nach Wiederbeginnspäter besorgte Hermagor den Ausgleich (46.). Ex-Profi Kofler fing einen leicht zu bändigenden Ball nicht, sondern ließ ihn zum Gegner abprallen. Mario Besic ließ sich die Chance nocht nehmen und netzte zum 2:2 ein, was dann auch der Endstand war. Beim Abpfiff durch den Referee stand es zwischen dem Gastgeber und ATUS Fliesen Koller Velden pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Roman Schmidt, Obmann des FC Hermagor: "Vor dem Spiel hätten wir den einen Punkt sofort angenommen. Jetzt muss ich sagen, dass auch ein Dreier drinnen gewesen wäre. Ein starker Auftritt unserer Mannschaft in einem Spiel auf sehr hohem Niveau."

Nächster Prüfstein für Hermagor ist WSG VAO Radenthein auf gegnerischer Anlage (Samstag, 18:00). Velden misst sich zur selben Zeit mit TSU Matrei.

Unterliga West: FC EP Schuller Hermagor – ATUS Fliesen Koller Velden, 2:2 (1:2)

46 Mario Besic 2:2

45 Anel Mujkic 1:2

40 Sebastian Bauer 1:1

10 Kevin Mpaka 0:1