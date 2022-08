Matrei muss sich nach Blitzstart in Greifenburg nach Last-Minute-Gegentreffer doch noch geschlagen geben

Details Sonntag, 21. August 2022 17:45

In der fünften Runde der Unterliga West trifft der SV Greifenburg zu Hause auf das Team der TSU Matrei. Beide Mannschaften konnten aus den bisherigen Runden jeweils nur einen Zähler verbuchen und befinden sich deshalb im letzten Tabellendrittel. Die letzten beiden Duelle konnten die Gäste aus Matrei knapp für sich entscheiden.

Matrei mit dem Blitzstart

Die Gäste starten gut in das Spiel und können gleich mit ihrer ersten Aktion in Führung gehen. Alexander Wibmer zieht von der linken Außenbahn nach innen und zirkelt einen Innenristschuss aus 17 Metern über den Tormann zum 0:1 in die Maschen. Der SV Greifenburg ist sichtlich geschockt und findet in den ersten 45 Minuten keinen Rhythmus. Die einzig nennenswerte Aktion bleibt ein Dokic-Abschluss, der nach einem langen Pass aus der Abwehr aus aussichtsreicher Position am langen Pfosten verzieht. In der 35. Minute haben die Gäste die Möglichkeit ihre Führung auszubauen. Manuel Amoser erläuft sich einen langen Ball und muss sich nur dem jungen Tormann Simoner geschlagen geben.

Greifenburg dreht das Spiel in der zweiten Hälfte

In der zweiten Hälfte finden die Gastgeber endlich in das Spiel und übernehmen fortan das Kommando. In der 61. Minute hadern die Fans der Heimmannschaft noch mit einer strittigen Entscheidung im Strafraum der Gäste, als der gefoulte Jakob Wuggenig schon längst wieder auf den Beinen ist und einen Angriff über die linke Seite einleitet. Sein Querpass findet an der anderen Strafraumgrenze Florian Michorl, der den Ball per Volley mit dem Innenrist sehenswert in das lange Eck dreht und damit den mittlerweile verdienten Ausgleich erzielt. In der 75. Minute sind weiter die Gastgeber am Drücker und ein Kopfball-Aufsitzer von Brolih verfehlt nur knapp sein Ziel. Kurz vor Schluss kommen die Gäste noch zu einer Chance. Der eingewechselte Jonas Wibmer umkurvt seinen Gegenspieler und setzt seinen Abschluss nur knapp über die Querlatte. Den Schlusspunkt setzen aber wieder die Hausherren. Ein Einwurf landet bei Aleksandar Dokic, der lässt einen Verteidiger ins Leere laufen und verwandelt in der 87. Spielminute flach in das lange Eck zum 2:1-Siegestreffer für den SV Greifenburg.

Sebastian Steinwender, SV Greifenburg: „Nach einer eher bescheidenen ersten Hälfte haben wir uns zurück gekämpft und in das Spiel gefunden. Schlussendlich ein verdienter und vor allem sehr wichtiger Erfolg für unser Team. Gratulation!“

Die Besten: Michorl bzw. keiner

Nächster Prüfstein für SV Greifenburg ist die URC Thal/Assling (Sonntag, 11:00 Uhr). Die TSU Matrei misst sich am selben Tag mit dem FC-WR Nußdorf/Debant (17:00 Uhr).

Unterliga West: SV Raika Greifenburg – TSU Matrei, 2:1 (0:1)

87 Aleksandar Dokic 2:1

61 Florian Michorl 1:1

2 Alexander Wibmer 0:1