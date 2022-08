Nußdorf rettet gegen Hermagor noch einen Punkt - Radonjic trifft zum späten Remis

Details Montag, 22. August 2022 06:38

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich der FC-WR Nußdorf/Debant und der FC EP Schuller Hermagor mit 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Nach einer guten ersten Halbzeit verlor Nußdorf etwas den Faden und am Ende kann man von einer gerechten Punkteteilung sprechen.

Hermagor geht knapp vor der Pause in Führung

Dominik Sporer war es, der in der neunten Minute das Spielgerät im Gehäuse des FC Hermagor unterbrachte. Der FC-WR Nußdorf musste den Ausgleichstreffer von Mario Besic zum 1:1 hinnehmen (35.). Er traf mit einem perfekt verwandelten Freistoß. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Denis Sme nach einem Eckball per Kopf das 2:1 nach (43.). Hermagor führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Nußdorf spürt die Doppelbelastung

In der zweiten Halbzeit ging Nußdorf, nachdem man erst am Freitag den Nachtrag gegen Dellach/Gail absolvierte, etwas die Luft aus und man fand nicht mehr den richtigen Zug zum Tor. Für den späten Ausgleich war Aleksandar Radonjic verantwortlich, der in der 83. Minute zur Stelle war. Eine Standardsituation brachte den Heimsichen den ersehnten Ausgleich ein, als Radonjic nach einem Freistoß an die Latte den Abpraller verwertete. Schließlich gingen Nußdorf und Hermagor mit einer gerechten Punkteteilung auseinander.

Harald Panzl, Trainer des FC-WR Nußdorf/Debant: "Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser, haben es aber verabsäumt, nach dem 1:0 den Sack früh zuzumachen. Dann spürten wir das Spiel gegen Dellach am Freitag und am ende müssen wir mit dem Punkt wohl zufrieden sein."

Dre FC-WR Nußdorf/Debant findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Die Heimmannschaft wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Der FC Hermagor ist mit sechs Punkten aus vier Partien gut in die Saison gestartet. Der Gast bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Hermagor einen Sieg und drei Unentschieden auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag trifft Nußdorf im Derby auf die TSU Matrei, der FC EP Schuller Hermagor spielt tags zuvor gegen den SV Penk/Reisseck.

Unterliga West: FC-WR Nußdorf/Debant – FC EP Schuller Hermagor, 2:2 (1:2)

83 Aleksandar Radonjic 2:2

43 Denis Sme 1:2

35 Mario Besic 1:1

9 Dominik Sporer 1:0