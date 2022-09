Hart umkämpftes Spiel endet mit knappem Erfolg für den FC Hermagor

Details Sonntag, 11. September 2022 19:38

Der FC Hermagor trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den SV Union Lind davon. Einen packenden Auftritt legte Hermagor dabei jedoch nicht hin, aber auch Lind brachte spielerisch wenig zusammen. Am Ende entschied ein Treffer, der aus einem schweren Abwehrfehler der Gäste resultierte.





Umkämpfte, aber schwache erste Halbzeit

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Lind war ie erwartet sehr kampfbereit unterwegs, schaffte es aber nicht spielerische Akzente zu setzen. Aber auch Hermagor kam nicht zu wirklich zwingenden Chancen und so blieb es bis zum Pausenpfiff beim torlosen Zwischenstand.

Ein Treffer entscheidet

Vor den Augen der knapp 300 Zuschauer stellte Sebastian Bauer das 1:0 für den FC EP Schuller Hermagor sicher (59.). Einen schweren Abwehrfehler der Gäste, man verlor in der Vorwärtsbwewegung den Ball, schloss Bauer nach einemn Alleingang aus 30 Metern mit dem Siegestreffer ab. In weiterer Folge gab es ein hin und her, wobei Hermagor mehr Chancen hatte, aber auch Lind mit etwas glück noch ausgleichen hätte können. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gastgeber und SV Lind aus.



Roman Schmidt, Obmann des FC Hermagor: "Es war spielerisch kein hochklassiges Spiel, aber beide Mannschaften zeigten viel Kampfgeist, wobei unsere jungen Spieler gegen die kompakten Lindner viel einstecken mussten. Der Sieg geht am Ende aber in Ordnung."

Für den FC Hermagor gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Nur einmal gab sich Hermagor bisher geschlagen. Der SV Union Lind muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und fünf Pleiten schwach. In den letzten Partien hatte Lind kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus. Der FC EP Schuller Hermagor setzte sich mit diesem Sieg von Lind ab und nimmt nun mit zwölf Punkten den sechsten Rang ein, während Lind weiterhin sieben Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag trifft der FC Hermagor auf Rapid Lienz, der SV Union Lind spielt tags darauf gegen die TSU Matrei.

Unterliga West: FC EP Schuller Hermagor – SV Union Lind, 1:0 (0:0)

59 Sebastian Bauer 1:0