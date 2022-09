Velden gewinnt kuriose Partie gegen Radenthein klar mit 3:1

Details Sonntag, 11. September 2022 09:12

In der achten Runde der Unterliga West kam es zur Begegnung ATUS Velden gegen WSG Radenthein. Das Spiel musste kurzfristig verschoben werden, da es einen Stromausfall aufgrund eines heftigen Gewitters gab. Nach Abzug der Front kam zuerst der Strom wieder und dann aktivierte sich auch das Flutlich, sodass sich beide Mannschaften zum Anpfiff der Partie entschlossen.

Grenzwertige erste Halbzeit

Durch den starken Regen war das Spielfeld stark gewässert und beide Mannschaften taten sich schwer, ein geordnetes Spiel aufzuziehen. Einige Lacken störten im Spielaufbau und erst nach und nach versickerte das Wasser wieder. In der 25. Minute kam dann Radenthein gefährlich über die rechte Seite und ein Pass nach innen fand mit Milan Urosevic einen Abnehemer, der zum 0:1 einnetzte. Ab der 30. Minute kam Velden dann aber auch besser ins Spiel und in Minute 38 war es Lukas Lausegger der per Kopf auf 1:1 stellte. Das war auch gleichzeitig der Pausenstand.

Velden zieht erst nach Ausschluss davon

In der zweiten Halbzeit rollte die Kugel dann im wahrsten Sinne des Wortes für die Heimischen. In der 80. Minute wurde der Radentheiner Florian Gruber mit der Ampelkarte vom Platz gestellt. Jetzt hatte Velden den Sieg vor Augen und in der 83. Minute traf Lukas Lausegger mit seinem zweiten Tor in dieser Partie zum 2:1. Nur eine Minute später sorgte der in Minute 57 eingewechselte Felix Fürstaller mit dem 3:1 für klare Verhältnisse. Am Ende ein etwas glücklicher aber sicher nicht unverdienter Sieg für den ATUS Velden.

Marcel Kuster, Trainer des ATUS Velden: "Wir wussten, dass Radenthein alles reinhauen wird und taten uns am Anfang etwas schwer. Der Ausschluss spielte uns dann in die Karten und es wurde schlussendlich ein verdienter Seg, da wir vor allem in Habzeit zwei die klar bessere Mannschaft waren. In der Habzeit musste ich in der Kabine aber etwas lauter werden."



Die Besten: Lausegger, Fürstaller bzw. Keiner