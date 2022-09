Admira Villach feiert wichtigen Auswärtssieg und überflügelt Sachsenburg in der Tabelle

Details Sonntag, 25. September 2022 08:28

Mit 0:2 verlor der SV Sachsenburg am vergangenen Samstag zu Hause gegen den ESV Admira Villach. Die Villacher starteten furios in die Partie und konnten dann hinten dicht machen. Nach 90 guten Unterliga-Minuten durfte sich die Admira endlich wieder über ein Erfolgserlebnis freuen.

Die Admira presst an

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Admira Villach bereits in Front. Filip Krnjic markierte bereits in der zweiten Minute die Führung. Nach ca. eine Viertelstunde erfing sich Sachsenburg dann und es entwickelte sich eine ausgeglichene, intensive Partie. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Joker entscheidet das Spiel

Auch in der zweiten Halbzeit sahen die Fans ein ähnliches Bild. Sachsenburg war bemüht und versuchte natürlich auszugleichen. Nur vor dem Tor wollte es für die Abwerzger-Truppe diesmal nicht klappen. Jakov Ladasic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für die Admira her (86.). Der Edeljoker, er wurde erst vier Minuten zuvor eingewechselt, hämmerte das Spielgerät ins Kreuzeck. Schließlich sprang für die Gäste gegen Sachsenburg ein Dreier heraus.

Alexander Stroj, Trainer des ESV Admira Villach: "Ein ganz wichtiger Dreier für uns. Nach einer ganz starken Anfangsphase entwickelte sich ein gutes Unterliga-Spiel. Besonders hervorheben muss ich diesmal Mario Dolinar, der aus der allgemein starken Mannschaft hervorstach."

Für den SV Sachsenburg gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die Heimmannschaft findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Sachsenburg baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ESV Admira Villach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Der SV Sachsenburg ist am Samstag (14:00 Uhr) bei SV Union Lind zu Gast. In zwei Wochen trifft die Admira aus Villach auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 09.10.2022 beim ATUS Fliesen Koller Velden antritt.

Unterliga West: SV Sachsenburg – ESV Admira Villach, 0:2 (0:1)

86 Jakov Ladasic 0:2

2 Filip Krnjic 0:1