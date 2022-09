Matrei feiert ausgerechnet im Derby gegen Lienz den ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 25. September 2022 21:28

Auf dem Papier hatte Rapid Lienz im Vorfeld der Partie gegen Sportunion Matrei wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und Lienz musste eine überraschende 0:2-Pleite hinnehmen. Der Union Matrei in Osttirol gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde, was gleichzeitig der erste Saisonsieg für Matrei war.

Offene Partie

Das Osttiroler Derby entwickelte sich von Beginn an als offenes Spiel und man sah am Platz nicht, dass Lienz von der Papierform her eigentlich der klare Favorit war. Oliver versenkte den Ball in der 25. Minute im Netz von Lienz. Nach einem Abpraller war Steiner zur Stelle und brachte die Fans ím Tauernstadion erstmal zu frenetischem Jubel. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Sportunion Matrei in die Kabine.

Steiner macht den Sack zu

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich weiter eine offenen und hart umkämpfte Partie. Lienz ließ diesmal in der Offensive zu viele Chancen aus und so konnte Matrei gegen Ende der Partie, da die Gäste klarerweise aufmachen mussten, den Sack zumachen. Oliver Steiner stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend den Stand von 2:0 für den Gastgeber her (88.). Am Schluss siegte die Sportunion Matrei in Osttirol gegen Rapid Lienz.

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Matrei in Osttirol zum 2:0 Nummer 11 Oliver Steiner mit Doppelpack. Becher werden auf das Feld geworfen und Matrei feiert. Das Spiel wird für Lienz nicht mehr zu drehen sein masus.k, Ticker-Reporter

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Sportunion Matrei in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Matrei fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging man in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der Patzer von Lienz zog im Klassement keine Folgen nach sich. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Rapid Lienz auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Am kommenden Samstag trifft die Sportunion Matrei in Osttirol auf den SV Dellach/Gail, Lienz spielt am selben Tag gegen die URC Thal/Assling.

Unterliga West: Sportunion Matrei in Osttirol – Rapid Lienz, 2:0 (1:0)

88 Oliver Josef Steiner 2:0

25 Oliver Josef Steiner 1:0