Lienz bricht den Bann und feiert knappen Sieg gegen Hermagor

Samstag, 12. August 2023

Rapid Lienz holte den ersten Saisonsieg gegen den FC EP Schuller Hermagor durch einen knappen und auch recht glücklichen 1:0-Erfolg. Während Hermagor bereits einen Sieg auf der Habenseite verbuchen konnte, stand Lienz noch mit leeren Händen da. Umso wichtiger war es für die Tabernig-Elf in diesem Spiel endlich anzuschreiben.

Schnelles Tor spricht für Lienz

Lienz erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Benjamin Bürgler zog aus dem Mittelfeld kommend in den Strafraum und schloss im 1 gegen 1 mit dem rechten Fuß ins Kreuzeck ab. In weiterer Folge entwickelte sich eine recht ausgeglichene erste Halbzeit, wobei die Heimischen in der 18. Minute bei einem Weitschuss der Hermagorer auch Göttin Fortuna auf ihrer Seite hatten.

Hermagor drückt, trifft aber nicht

Im zweiten Durchgang war Hermagor das bessere und auch aktivere Team und kam zu einigen guten Einschussmöglichkeiten, die jedoch recht leichtsinnig vergeben wurden. Lienz suchte sein Glück im Konter, schaffte es aber auch nicht, das entscheidende zweite Tor nachzulegen. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Günter Tabernig, Trainer des SV Rapid Lienz: "Das schnelle Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt. Trotzdem muss ich sagen, dass Hermagor in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft war. Der Dreier tut natürlich richtig gut und war auch immens wichtig. Darauf können wir jetzt aufbauen."

Das bisherige Schlusslicht, Rapid Lienz, verbesserte sich durch den Erfolg auf Tabellenposition sechs, der FC Hermagor rutschte mit dieser Niederlage aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf den zehnten Tabellenplatz ab. In dieser Saison sammelte Hermagor bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Am kommenden Freitag tritt Lienz im Derby beim FC-WR Nußdorf/Debant an, während der FC EP Schuller Hermagor einen Tag später den SV Dellach/Gail empfängt.

Unterliga West: Rapid Lienz – FC EP Schuller Hermagor, 1:0 (1:0)

5 Benjamin Josef Michael Martin Buergler 1:0

